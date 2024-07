Norton Secure VPN: sicurezza e privacy in un click

Norton è un importante punto di riferimento per il mondo della sicurezza informatica, garantendo strumenti avanzati per la protezione dei dispositivi e dei dati degli utenti. Tra i servizi disponibili c’è anche Norton Secure VPN, la VPN illimitata realizzata da Norton per garantire ai suoi utenti la possibilità di accesso sicuro a Internet.

Il servizio include la crittografia del traffico dati, una politica no log e la possibilità di scegliere il server di connessione, in modo da poter spostare il proprio IP in un altro Paese. Si tratta, quindi, di una VPN completa e ricca di funzionalità, ideale per chi ha bisogno di una VPN senza limiti.

Norton Secure VPN costa 39,99 euro per un anno ma scegliendo il bundle Norton 360 Deluxe, che include sia la VPN che l’antivirus, è ora possibile ridurre il costo fino a 34,99 euro per un anno, con possibilità di utilizzo dei software di protezione di Norton su 5 dispositivi differenti. Per accedere all’offerta basta visitare il sito ufficiale di Norton.

Norton VPN: sicurezza al top e prezzo ottimo

Con Norton Secure VPN è possibile sfruttare una VPN:

con la protezione della crittografia

una politica no log

la possibilità di cambiare server e selezionare il Paese di connessione

Il servizio ha un costo di 39,99 euro per un anno. La promo più interessante, però, riguarda Norton 360 Deluxe. Si tratta di un bundle che include Norton Secure VPN oltre al sistema antivirus di Norton e a diversi altri servizi per la protezione dei propri dati. Il servizio in questione ora costa solo 34,99 euro per un anno (quindi meno anche rispetto al costo della sola VPN) garantendo la possibilità di utilizzare antivirus e VPN su 5 dispositivi. Per accedere subito all’offerta basta premere sul box qui di sotto.