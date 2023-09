Norton ti offre uno sconto del 65% sulla suite 360 Deluxe: approfitta subito

Norton 360 Deluxe rappresenta un pacchetto completo che garantisce la protezione di un massimo di cinque dispositivi, tra cui Mac, personal computer, smartphone, laptop e tablet.

Tale soluzione di sicurezza è caratterizzata da numerose funzionalità, quali una VPN e un servizio di monitoraggio per individuare eventuali violazioni.

Il prezzo estremamente vantaggioso di soli 34,99 € consente di accedere a una soluzione completa, che soddisfa ogni esigenza.

Norton 360 Deluxe, risparmio del 65% e numerosi vantaggi

Con Norton 360 Deluxe puoi proteggerti dai pericoli online. Questo programma ha un antivirus potente che ti aiuta a scovare tutte le minacce informatiche.

Quando usi Norton 360 Deluxe, puoi stare tranquillo che le tue informazioni personali e finanziarie sono al sicuro mentre navighi su internet.

Con la VPN integrata, puoi navigare in Internet in modo sicuro e anonimo. Questo significa che nessuno può vedere cosa stai facendo online.

Inoltre, tutte le informazioni importanti come le tue password e i tuoi dati bancari sono protetti da una crittografia avanzata, quindi nessuno può accedervi. In questo modo, puoi navigare in Internet senza preoccupazioni.

Nel pacchetto c’è un gestore di password che ti aiuta a ricordare le password e le informazioni delle tue carte di credito. Puoi anche creare nuove password più sicure.

Il backup su cloud ti aiuta a non perdere i tuoi file importanti e puoi accedervi ovunque e da qualsiasi dispositivo.

Inoltre, è disponibile un servizio di monitoraggio della rete che ti avvisa in caso di utilizzo fraudolento delle tue informazioni personali.

In aggiunta, per gli utenti Windows, è presente la funzione Safe Cam che blocca l’accesso non autorizzato alla webcam e ti avvisa in caso di tentativi di intrusione.

Nel caso in cui l’utente non sei soddisfatto del prodotto o l’antivirus non abbia svolto il proprio compito, Norton ti offre un rimborso entro 60 giorni dall’acquisto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.