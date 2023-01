Norton vs ransomware: chi vincerebbe?

Un bel numero di utenti non si fida degli antivirus quando si tratta di proteggerli dai ransomware, neanche delle soluzioni Norton. Quindi, chi vincerebbe tra i due? Secondo questi utenti il secondo, ma in realtà non è così.

Prima di rispondere, spieghiamo cos’è un ransomware. È una tipologia di malware che prende il controllo del PC di un utente, esegue la crittografia dei dati e poi chiede un riscatto in cambio del ripristino delle funzionalità del computer.

Questa tipologia di minaccia diventa sempre più complessa e differenziata, a cui si affiancano anche i tradizionali trojan, virus e worm.

Quando colpisce, rende completamente inaccessibile il PC all’utente, il quale potrebbe anche pagare il riscatto, senza però essere sicuro che non avvengano in futuro altri attacchi o tentativi di estorsione.

La prevenzione è l’unica arma in questi casi, rappresentata dalla suite di sicurezza Norton 360 Premium.

Chi vincerebbe tra Norton e un ransomware?

Norton 360 Premium vs ransomware: chi vincerebbe? Sicuramente il primo, poiché tra le protezioni contro i malware c’è anche quella verso vecchie e nuove minacce ransomware.

Quando si parla dell’antivirus Norton 360 Premium, ci si riferisce a una suite di protezione a favore di un numero notevole di dispositivi appartenenti a diverse piattaforme.

Inoltre, nella suite è presente anche una VPN per proteggere la privacy online dell’utente durante la navigazione.

Per quanto riguarda la protezione dai ransomware e dai malware in generale, la suite Norton 360 Premium si è rivelata efficace in molti test che simulavano attacchi.

In tutte le simulazioni, i ransomware non sono riusciti a criptare nessun file. Quindi, una suite di sicurezza che si pone come obiettivo principale quello di proteggere tutti i dispositivi non soltanto dai ransomware ma anche da tutti i malware.

Insomma, Norton 360 Premium è uno dei prodotti antivirus migliori che può essere acquistato a prezzo scontato del 59% accedendo in questa pagina.

