Notebook Acer (Ryzen, 8/512, Wi-Fi 6) a PREZZO STRACCIATO

Con oltre 800 recensioni positive e un voto medio superiore a 4/5 stelle, il notebook Acer Aspire 3 è protagonista oggi su Amazon con uno sconto di ben 130 euro sul prezzo di listino. Si tratta di un’ottima occasione, che segnaliamo in particolare a chi cerca un nuovo computer da dedicare alla produttività quotidiana, a casa o in ufficio, così come per lo studio o il tempo libero.

Acer Aspire 3: specifiche e design del notebook in sconto

Diamo uno sguardo alle specifiche tecniche del portatile: display da 15,6 pollici con risoluzione Full HD, processore AMD Ryzen 5 7520U, GPU AMD Radeon, 8 GB di RAM DDR5, SSD PCIe da 512 GB, Wi-Fi 6, Bluetooth, webcam con microfono, altoparlanti e batteria con autonomia elevata. Per saperne di più rimandiamo alla descrizione completa.

A racchiudere ogni componente è un telaio molto sottile e resistente. Il sistema operativo preinstallato è Windows 11 Home con licenza ufficiale Microsoft. Ecco le porte di connessione presenti sulla scocca: uscita video HDMI, due USB Type-A, USB-C e jack audio. Per altre informazioni consultare la scheda del prodotto.

Al prezzo finale di 469 euro invece di 599 euro come da listino, con uno sconto di 130 euro applicato in automatico (non serve attivare coupon), il notebook Acer Aspire 3 nella configurazione appena descritta e nella colorazione Silver è un ottimo affare. Come già scritto, si tratta di un modello adatto a lavoro, studio e intrattenimento multimediale.

Amazon gestisce direttamente vendita e spedizione. Con l’ordine immediato ci si garantisce la consegna gratis a casa entro un solo giorno, così da poter mettere il portatile sulla scrivania (o nello zaino) già entro domani, senza alcuna spesa per il trasporto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.