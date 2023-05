Notebook ASUS con i7(13th), 16GB RAM, SSD 512GB e RTX 4050 con 200 euro di sconto

Se sei alla ricerca di un notebook da gaming potente, affidabile e dal design accattivante, non lasciarti sfuggire questa offerta su Amazon: il laptop ASUS TUF F15 FX507VU4 è disponibile a soli 1599 euro invece di 1799, con un risparmio di 200 euro. Inoltre, puoi pagarlo a rate a tasso zero con il servizio CreditLine di Cofidis in esclusiva per i clienti Amazon Prime.

ASUS TUF F15 FX507VU4 è un notebook da gaming di ultima generazione, dotato di un processore Intel Core i7-13700H di 13ma generazione, una memoria RAM da 16GB e un SSD PCIE da 512GB. Queste caratteristiche gli consentono di gestire con facilità qualsiasi gioco e applicazione, garantendo prestazioni elevate e una fluidità senza pari.

ASUS TUF F15: un mostro di notebook

Ma non è tutto: ASUS TUF F15 FX507VU4 vanta anche una scheda grafica NVIDIA GeForce RTX 4050 da 6GB GDDR6, che supporta le tecnologie Ray Tracing e DLSS per offrire una qualità visiva eccezionale. Potrai goderti i tuoi giochi preferiti con dettagli realistici, effetti di luce mozzafiato e una maggiore stabilità dei frame rate.

Per completare l’esperienza di gioco, il notebook dispone di uno schermo da 15,6 pollici con risoluzione Full HD e frequenza di aggiornamento di 144Hz. Si tratta di un display anti-riflesso con angoli di visione ampi e colori vivaci, che ti permette di immergerti completamente nel gioco. Inoltre, il display supporta la tecnologia Adaptive-Sync, che sincronizza la frequenza di aggiornamento dello schermo con quella della GPU per eliminare il tearing e lo stuttering.

Questo ASUS fa parte della serie TUF Gaming, che si contraddistingue per la sua robustezza e affidabilità. Il notebook ha infatti superato una serie di test militari MIL-STD-810H che ne attestano la resistenza a urti, vibrazioni, temperature estreme e umidità. Inoltre, il notebook ha un sistema di raffreddamento avanzato con due ventole e quattro heatpipe che mantengono le temperature sotto controllo anche nelle sessioni di gioco più intense.

Non perdere tempo e approfitta subito dell’offerta su Amazon: acquista ASUS TUF F15 FX507VU4 a soli 1599 euro invece di 1799 e pagalo a rate a tasso zero con il servizio CreditLine di Cofidis. Potrai ricevere il tuo notebook da gaming in un giorno con la spedizione gratuita per i clienti Prime.

