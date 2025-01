Notebook ASUS con Ryzen AI 9, 16+1TB e RTX 4070 crolla al MINIMO STORICO Amazon

ASUS ROG Zephyrus G16 è un eccezionale notebook da gaming con RTX 4070 e splendido monitor OLED da 16 pollici a 240Hz che oggi puoi acquistare su Amazon al suo minimo storico assoluto. Il prezzo è infatti sceso a 2.229 euro contro i 2.599 delle ultime settimane: un investimento importante su una macchina da gioco che ti permetterà di giocare a lungo ai tuoi titoli preferiti, anche ai prodotti di ultima generazione.

ASUS ROG Zephyrus G16 in sconto: un notebook da gaming potentissimo

ASUS ROG Zephyrus G16 ti sorprende subito con il suo incredibile display OLED da 16 pollici con frequenza di aggiornamento a 240Hz, formato 16:1o, rapporto schermo-corpo del 94% e copertura del 100% dello spazio colore DCI-P3.

Performance al top invece grazie al processore AMD Ryzen 9 HX e alla scheda grafica NVIDIA GeForce RTX 4070 con 8GB GDDR6, affiancati da 16GB di RAM DDR5 e una SSD NVMe PCIe da 1TB. La batteria da 90 Wh ti permetterà di giocare a lungo e supporta la ricarica rapida tramite USB Type-C a 100 W.

Il sistema di raffreddamento Intelligent Cooling di ROG, on ventole Arc Flow e composto in metallo liquido, mantiene il dispositivo fresco anche sotto carichi pesanti.

Dal design elegante e ultrasottile, è perfetto anche da portare in giro garantendoti una postazione da gioco potentissima ovunque ti trovi. Questo significa che puoi usarlo comodamente anche per il lavoro e lo studio, per un laptop versatile che si adatta a tutti gli usi. Acquistalo adesso su Amazon al suo minimo storico.