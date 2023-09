Notebook ASUS ROG Touchscreen con Ryzen 7 e RTX 3050 con 600 euro di SCONTO

Oggi ti parliamo di ASUS ROG Flow X13. Come ci suggerisce l’etichetta si tratta di un notebook dedicato al gaming, ma questa volta con un piglio diverso e una versatilità quasi sorprendente. Prima di raccontartelo partiamo subito dall’incredibile sconto offerto da Amazon: puoi risparmiare ben 600 euro rispetto al costo di listino, una opportunità che adesso scoprirai non puoi proprio perderti.

ASUS ROG Flow X13: sì, un notebook da gaming diverso

Inizia a immaginare un notebook ultra compatto e leggero, pesa solo 1,3 kg e ha uno spessore di soli 15,8 mm. Ma non fermarti qui. Questo notebook è dotato di un display touchscreen WUXGA Glossy da 13 pollici certificato Pantone Validated, che offre colori vividi e brillanti per un’esperienza visiva straordinaria.

Ma la vera magia inizia quando scopri la tastiera retroilluminata ruotabile a 360°. Questa caratteristica offre una flessibilità senza paragoni. Puoi utilizzare la modalità stand per condividere lo schermo o la modalità tenda quando hai a disposizione uno spazio ristretto. La cosa ancora più sorprendente è la possibilità di ruotare tutto lo schermo all’indietro per trasformare il notebook in un tablet touchscreen completo di supporto per stylus attivo, perfetto per disegnare e prendere appunti.

Le prestazioni di questo notebook sono semplicemente eccezionali. Grazie al processore AMD Ryzen 7 6800HS, alla scheda grafica NVIDIA GeForce RTX 3050 4GB GDDR6, alla RAM da 16GB e all’SSD PCIE da 512GB, potrai affrontare qualsiasi sfida con facilità. Che tu stia lavorando su progetti impegnativi o immergendoti nei giochi più intensi, questo notebook ti seguirà senza esitazioni.

E non dimentichiamoci di Windows 11, il sistema operativo completamente reinventato che semplifica la tua esperienza di utilizzo. Con Windows 11, avrai una connessione istantanea alle persone che ami, alle tue app preferite, alle informazioni di cui hai bisogno e ai giochi che più ami.

Se sei un appassionato di gaming, ma vuoi anche più versatilità, questo notebook è perfetto per te. È leggero, portatile ed estremamente versatile, il compagno ideale per le tue sfide di gioco ovunque tu vada. Non perdere quindi questa opportunità di ottenere il Notebook ASUS ROG Flow X13 a soli 1199 euro anziché 1799.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.