Notebook ASUS Vivobook con i5, 8GB RAM e SSD 512GB: 100€ di sconto su Amazon

Potrebbe essere giunto il momento di aggiornare il tuo strumento di studio o lavoro dato che ASUS Vivobook 16X è in offerta su Amazon con uno sconto netto di 100 euro sul prezzo di listino. Una grande occasione per portarti a casa un notebook potente, dal display brillante e al contempo molto leggero ed elegante.

ASUS Vivobook 16X in offerta: le caratteristiche

Immergiti nell’esperienza visiva offerta dal display WUXGA formato 16:10 del Vivobook 16X. Con una risoluzione di 1920×1200 e un rapporto schermo/corpo NanoEdge del 85,8% su tre lati, questo notebook ti offre una chiarezza eccezionale e dettagli vibranti. Lasciati ispirare dalla brillantezza dei colori e dalla nitidezza delle immagini mentre dai vita alla tua creatività.

Il Vivobook 16X garantisce una connettività senza problemi. Grazie alle sue porte I/O complete, hai a disposizione tutto ciò di cui hai bisogno. Una porta USB-C 3.2 Gen 1, due porte USB 3.2 Gen 1 Type-A, una porta USB 2.0, un’uscita HDMI e un jack audio combo ti permettono di collegare facilmente tutte le periferiche, i display e i proiettori che desideri.

Preparati a esperienze di gioco e lavoro impeccabili grazie al processore Intel Core di Dodicesima generazione i5-12450H e alla scheda grafica NVIDIA GeForce RTX 2050. Con 8GB di RAM e uno spazioso SSD PCIE da 512GB, il Vivobook 16X offre prestazioni potenti e rapide per qualsiasi attività.

Naviga online in modo veloce e affidabile grazie alla tecnologia ASUS WiFi Master. Il Wi-Fi 6E (802.11ax) garantisce un’esperienza di connessione fluida e rapida, consentendoti di caricare contenuti online in un batter d’occhio.

Il Vivobook 16X è il partner perfetto per chi cerca un notebook versatile. Con prestazioni eccellenti, connettività completa e un design elegante, è l’ideale per affrontare tutte le tue attività quotidiane in modo pratico e veloce, sia a casa che fuori. Approfitta dell’offerta speciale su Amazon e porta a casa il Notebook ASUS Vivobook 16X per soli 799€ invece di 899€. Non perdere questa occasione.

