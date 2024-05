Notebook AX15 (Intel, 16/512GB): tuo a 289€ con questo coupon

Devi solo attivare il coupon dedicato che trovi in questo momento su Amazon per mettere ACEMAGIC AX15 sulla tua scrivania. Il notebook, dal design elegante e sottile, ha tutto ciò che serve per il lavoro, lo studio, la navigazione e l’intrattenimento nel tempo libero. Si tratta di un’offerta a tempo, non sappiamo fino a quando rimarrà online: il consiglio per gli interessati è di approfittarne prima di un quasi inevitabile sold out.

ACEMAGIC AX15: specifiche e caratteristiche del notebook

Per tutte le informazioni approfondite in merito alle specifiche tecniche e alle funzionalità integrate invitiamo a consultare la descrizione fornita dall’e-commerce. Ecco le caratteristiche principali, seguite da un’immagine che ne mostra il profilo.

display Full HD da 15,6 pollici;

processore Intel N95 con GPU ‎Intel UHD Graphics;

16 GB di RAM;

SSD da 512 GB;

Wi-Fi dual band e Bluetooth 5.0;

webcam con microfono;

altoparlanti stereo;

porte USB 3.2 Type-A e USB-C, uscita video HDMI, lettore microSD e jack audio;

batteria con autonomia elevata.

Al prezzo finale di soli 289 euro, il notebook ACEMAGIC AX15 è un ottimo affare, perfetto per chi vuole allungare le mani su un portatile completo di tutto, versatile e dal design elegante. Non sappiamo fino a quando rimarrà online la promozione in corso, ma per approfittarne e ottenere lo sconto non devi far altro che attivare il coupon dedicato.

Amazon si occupa direttamente della spedizione, assicurando la consegna gratuita a domicilio già entro domani a chi effettua subito l’ordine. In conclusione, citiamo il voto medio assegnato dalle recensioni pubblicate da chi ha già avuto modo di provarlo, superiore a 4/5 stelle.