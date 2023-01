Notebook con 12GB RAM, SSD 256GB e Windows 11: 269 euro su Amazon

Un notebook perfetto per ogni esigenza di lavoro o di studio: è la proposta di Amazon su questo Jumper che puoi acquistare a 269,98 euro con spedizione Prime inclusa e consegna immediata. Il PC portatile ti arriverà a casa già con Windows 11 preinstallato pronto per darti supporto in tutte le tue attività quotidiane.

Notebook in offerta: il low cost da non perdere

Questo notebook è dotato di 12GB di RAM DDR4 e un SSD da 256GB: la memoria di archiviazione è comunque espandibile con schede TF fino a 256GB aggiuntivi dandoti modo di salvare facilmente e velocemente tutti i tuoi dati più importanti.

Il display ha una diagonale da 14 pollici con risoluzione Full HD e ti permette di avere immagini e video di alta qualità con la migliore esperienza visiva possibile. Alimentato da processore Intel Celeron è un notebook perfetto per il lavoro e lo studio, funzionando in maniera veloce e con un peso complessivo di appena 1.25 chilogrammi. La batteria integrata ti garantisce un’autonomia fino a 8 ore accompagnandoti a lungo.

Le porte comprendono connettività USB 2.0, USB 3.0, mini HDMI, jack per cuffie, porta adattatore CC che si affiancano ai moduli per la connettività WiFi e Bluetooth 4.0. Con microfono e webcam incorporata è perfetto anche per videochiamate.

Solo 269 euro per un notebook pensato per soddisfare le esigenze più comuni di produttività mobile: facile da usare, veloce e molto leggero. A questo prezzo è da non farselo scappare.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.