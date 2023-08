Notebook con 12GB RAM, SSD 512GB e Windows 11 a soli 299 euro (Amazon)

Settembre è alle porte e potrebbe essere giunto il momento di aggiornare la propria attrezzatura da studio o da lavoro senza spendere troppo. In questa ottica, il notebook Teclast F16plus è perfetto e attivando il coupon che trovi in pagina puoi pagarlo soltanto 299 euro. Il prezzo basso non deve preoccuparti perché ti troverai tra le mani un PC portatile di alta qualità.

Notebook Teclast F16plus in offerta: la scheda tecnica

Al cuore di questo notebook si trova un processore quad-core Intel Celeron N4100, in grado di raggiungere frequenze turbo fino a 2,4 GHz. Questo processore potente ed efficiente permette al notebook di gestire con facilità una varietà di attività, dal multitasking all’elaborazione dei dati.

Ma le caratteristiche eccezionali di questo notebook non si fermano qui. Con 12GB di RAM LPDDR4 e un’ampia capacità di archiviazione SSD da 512GB, puoi godere di una fluidità straordinaria anche durante l’apertura di attività complesse. E se hai bisogno di ancora più spazio, puoi espandere l’archiviazione tramite una scheda Micro SD o un aggiornamento dell’SSD.

Il notebook Teclast F16plus offre anche un’esperienza visiva straordinaria grazie al suo display IPS da 15,6 pollici con risoluzione 1920×1080 Full HD. Questo schermo vivido offre un ampio angolo di visione, testo nitido e colori vivaci, rendendolo perfetto per lo studio, il lavoro e l’intrattenimento.

La tastiera full-size e il trackpad di grandi dimensioni rendono la digitazione e la navigazione un gioco da ragazzi. Con una batteria ricaricabile avanzata da 5000 mWh e un peso leggero di soli 1,65 kg, questo notebook è anche altamente portatile, perfetto per chi è sempre in movimento.

E se ti stai chiedendo delle opzioni di connettività, il notebook Teclast F16plus non delude. Dispone di porte USB 3.0, Mini HDMI, slot per schede Micro SD e persino una porta USB Type-C. Con il supporto per Bluetooth 4.2 e WiFi a doppia banda 2.4G/5G, rimarrai sempre connesso.

Questa offerta è davvero imperdibile, ma devi agire velocemente. Acquista il notebook Teclast con 12GB di RAM, SSD da 512GB e Windows 11 preinstallato su Amazon a soli 299,99 euro e goditi prestazioni elevate, un’esperienza visiva eccezionale e un design elegante, il tutto a un prezzo incredibilmente basso.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.