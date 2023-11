Notebook con 16GB di RAM e SSD 512GB a soli 289€ su Amazon (COUPON)

Questo notebook di AceMagic è disponibile su Amazon a un prezzo incredibile grazie al doppio sconto offerto tramite coupon. Puoi acquistarlo a soli 289,99 euro invece di 399,99 euro. Una possibilità da non perdere: quindi, ricordati di spuntare il coupon che trovi proprio sotto al prezzo del prodotto per poterlo avere a questo prezzo.

Notebook AceMagic in doppio sconto: la scheda tecnica

La portabilità perfetta è uno dei punti di forza di questo notebook AceMagic AX15. Con un design sottile e leggero, misura solo 350 x 220 x 16 mm e pesa pochissimo. Puoi portarlo ovunque con facilità e comodità. Inoltre, la cerniera piatta intelligente ti permette di condividere contenuti o collaborare con i tuoi amici in modo semplice. La cassa in metallo non solo garantisce una lunga durata, ma dona anche un tocco di eleganza.

Immergiti nella brillantezza grazie allo schermo IPS da 15,6 pollici con una risoluzione di 1920 x 1080. Le immagini prendono vita con una chiarezza e una vivacità straordinarie, facendoti sentire come se fossi immerso in un sogno technicolor. Inoltre, non dimenticare la fotocamera frontale da 720p posizionata nella parte superiore del centro della cornice. È il tuo biglietto per scattare innumerevoli selfie e fare videochiamate con i tuoi amici.

Questo notebook è dotato di una potenza interna sorprendente. Il processore Intel Alder Lake N95 quad-core, con una frequenza di base di 1,7 GHz (fino a 3,4 GHz), offre prestazioni di calcolo eccezionali. Abbinato alla RAM DDR4 da 16 GB e all’SSD M.2 da 512 GB, questo notebook è una workstation produttiva in grado di gestire qualsiasi compito con facilità.

La connettività supporta il WiFi ultra-veloce 802.11a/b/g/n&ac, rendendo il download e la navigazione un gioco da ragazzi. E il modulo Bluetooth 5.0? Si sincronizza facilmente con i tuoi dispositivi wireless preferiti. Inoltre, le porte USB 3.2 x2 e USB 2.0, la presa per cuffie da 3,5 mm, l’HDMI per lo schermo grande e l’RJ45 Ethernet per la connessione cablata offrono una connettività completa.

Non perdere l’occasione di acquistare questo notebook AceMagic a un prezzo incredibile su Amazon. Con 16GB di RAM, un SSD da 512GB e una potenza di calcolo straordinaria, questo notebook ti offrirà prestazioni eccezionali per le tue attività informatiche quotidiane. Acquistalo ora a soli 289,99 euro grazie al doppio sconto disponibile tramite coupon da spuntare in pagina. Non lasciarti sfuggire questa opportunità di migliorare la tua esperienza informatica a un prezzo conveniente.

