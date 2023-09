Notebook con i5, 8GB RAM, SSD 512GB, Office e Windows in offerta

C’è una grandissima opportunità su Amazon per l’acquisto di un notebook Lenovo dall’ottima scheda tecnica accompagnato da Windows 11 Pro, Office 2021 Professional e una Pen Drive da 32 GB. Il tutto ad un prezzo scontato di 445 euro invece di 519, un’occasione perfetta per avere una macchina già pronta all’uso per la tua produttività

Notebook Lenovo in offerta: la scheda tecnica

Questo notebook è dotato di un processore Intel Core i5-1235U con una frequenza in burst mode di 4,4 GHz. Questo significa che avrai a disposizione una potenza di elaborazione straordinaria per gestire facilmente le tue attività quotidiane, dalla navigazione web all’elaborazione di documenti e molto altro ancora.

La memoria DDR4 da 8GB garantisce una fluidità nell’esecuzione delle applicazioni e ti permette di lavorare su più compiti contemporaneamente senza rallentamenti. Inoltre, con un disco interno M.2 SSD da 256GB avrai spazio di archiviazione più che sufficiente per i tuoi file e documenti.

Il notebook viene fornito con il sistema operativo Windows 11 Pro preinstallato. Inoltre, il sistema include anche Microsoft Office Pro 2021, il pacchetto software essenziale per la produttività che include Word, Excel, PowerPoint e altro ancora.

Il computer arriverà a casa già pronto all’uso. Tutti i driver di sistema sono già installati, insieme a software utili come Windows Defender per la sicurezza e Adobe Reader per la visualizzazione dei documenti PDF.

Inoltre, hai una garanzia Italia di 2 anni e un’assistenza tecnica italiana, quindi puoi avere la tranquillità di sapere che sei supportato da un team locale in caso di necessità.

Non perdere l’opportunità di acquistare un notebook di alta qualità a un prezzo così conveniente. Sfrutta questo incredibile sconto su Amazon e ottieni il tuo Notebook Lenovo oggi stesso.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.