Notebook con SSD, Intel e Office 365 incluso: solo 279,99€ (Amazon)

Amazon ti offre l’opportunità di acquistare questo notebook leggero, veloce e particolarmente elegante ad un prezzo molto interessante: solo 279,99 euro. Il notebook ti arriverà a casa includendo anche una licenza di un anno a Office 365 dandoti l’opportunità di essere già pronto per lo studio e la produttività.

Notebook Jumper in offerta: la scheda tecnica

Il notebook Jumper ti offre la flessibilità di espandere la memoria secondo le tue esigenze. Con 4 GB di RAM LPDDR4 e 128 GB di memoria ROM, hai già una base solida. Inoltre, puoi personalizzare ulteriormente lo spazio di archiviazione con un SSD fino a 1TB o una scheda di espansione TF da 256GB, garantendoti ampio spazio per i tuoi file e i tuoi media preferiti.

Goditi un’esperienza visiva eccezionale grazie al display Fullview HD da 16 pollici con una risoluzione di 1920 x 1200 pixel. Con uno schermo widescreen 16:10 e un impressionante rapporto schermo/corpo del 93%, avrai tutto lo spazio di cui hai bisogno per trasmettere, modificare e creare.

Al cuore del notebook Jumper c’è un processore Celeron J4105 Quad core con frequenza turbo di 2,5 GHz e una scheda grafica Intel UHD 600 integrata. Questo portatile offre prestazioni fluide per caricare applicazioni senza sforzo. Inoltre, è già preinstallato con 1 anno di Office 365 e l’ultimo sistema operativo, pronto a soddisfare tutte le tue esigenze lavorative.

Con una batteria di grande capacità da 38.000 mWh, il notebook Jumper garantisce una durata di 7-8 ore in uso intensivo. La connettività AC dual band WiFi, Bluetooth 4.0, USB standard 3.0 e Type-C ti offrono opzioni versatili per collegarti a vari dispositivi e trasmettere dati in modo rapido. L’uscita HDMI assicura un’esperienza audio e video coinvolgente.

Goditi infine un’esperienza audio coinvolgente con i quattro altoparlanti stereo di alta qualità del notebook Jumper. Il grande schermo si combina perfettamente con un audio cristallino per rendere la visione di video un’esperienza avvincente.

Non lasciarti sfuggire questa occasione: acquista il Notebook Jumper su Amazon ora e trasforma la tua esperienza informatica.

