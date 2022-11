Notebook con W11, Intel e SSD: solo 219 euro in offerta lampo Amazon

Il Black Friday, quello vero, è tra due giorni ma Amazon.it ha deciso di giocare in anticipo. Preparati a farlo anche tu: se fai in fretta puoi acquistare questo PC portatile da 15.6 pollici con Windows 11, SSD e Intel Celeron a soli 219,99 euro in offerta lampo. La richiesta, al momento in cui scriviamo, è all’81%: vuol dire che le unità stanno per esaurirsi.

Con disponibilità immediata e spedizione Prime lo riceverai a casa nel giro di qualche giorno scoprendo subito le potenzialità di un notebook perfetto per la produttività in giro.

Il notebook Windows 11 dal prezzo assurdo: l’offerta lampo da non perdere

Questo laptop è dotato di processore Intel Celeron N4020C con 128GB di SSD e 4GB di RAM DDR4: una scheda tecnica sufficiente per la produttività da ufficio, lo studio e lo svago, specie se consideri che puoi comunque espandere la memoria tramite schede TF o SSD da 1 TB.

Il display IPS Full HD da 15.6 pollici con cornici sottili è racchiuso all’interno di un corpo macchina elegante e leggero, con appena 1,62 kg di peso ed uno spessore, tieniti forte, di soli 2 cm. In questo modo, sarà facilissimo portarlo sempre con te e usarlo dove vuoi: la batteria con autonomia fino a 8 ore ti supporterà nel migliore dei modi.

Con sistema operativo Windows 11 preinstallato, ampia dotazione di porte e tutto quello che serve per iniziare subito a lavorare, questo PC portatile da 15.6 pollici può essere il tuo affare del Black Friday. Ora, in offerta lampo, a soli 219,99 euro. Fa in fretta.

