Notebook con CPU Intel, 16/512GB a 279€: che AFFARE

Devi solo attivare il coupon su Amazon per acquistare il notebook ACEMAGIC AX15 al suo prezzo minimo storico. Promosso da centinaia di recensioni positive e con caratteristiche adatte alla produttività quotidiana, il portatile ha disponibilità immediata sull’e-commerce. In questo momento può essere tuo con una spesa di soli 279 euro, davvero irrisoria considerando quanto ha da offrire, anche per lo studio e per l’intrattenimento multimediale nel tempo libero.

ACEMAGIC AX15: il notebook al suo prezzo minimo storico

All’interno della sua scocca, con un design elegante e minimalista, racchiude le seguenti specifiche tecniche: display Full HD da 15,6 pollici con pannello IPS, processore Intel N95, 16 GB di RAM, SSD da 512 GB per l’archiviazione dei dati, moduli Wi-Fi dual band e Bluetooth per la connettività wireless, webcam 720p con microfono, altoparlante, porte USB 3.2 Type-A e USB-C, jack audio, lettore microSD e batteria con autonomia elevata. Se vuoi sapere di più, dai un’occhiata alla descrizione completa.

Al prezzo finale di soli 279 euro è davvero un affare imperdibile, considerando che quello di listino si attesta a 399 euro. Come già anticipato, per approfittare del forte sconto che porta ACEMAGIC AX15 al suo minimo storico, non devi far altro che attivare il coupon dedicato.

Per chi effettua subito l’ordine è garantita la spedizione gratuita con la consegna del notebook a domicilio prevista già entro domani. Tra le altre caratteristiche degne di nota vale la pena segnalare la possibilità di eseguire un upgrade del comparto hardware installando un’unità SSD con capacità fino a 2 TB.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.