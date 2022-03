Notebook: cresce la domanda per quelli premium e gaming

Nel corso degli ultimi due anni, le vendite dei notebook hanno registrato un notevole incremento a causa della pandemia da Covid-19 e, dunque, dalla necessità di studiare e lavorare da casa. Diversamente da quanto si possa pensare, a trarre grandi benefici da tale circostanza non sono state solo le postazioni più economiche, ma pure quelle premium e da gaming.

Notebook: sempre più richiesti quelli premium e da gaming

A segnalare la cosa è stato India Vinay Sinha, l’amministratore delegato di AMD, il quale ha per l’appunto fatto presente che la domanda per i notebook più potenti è in crescita, questo perché anche le esigenze di una fascia di consumatori sta cambiando, indirizzandosi verso quei prodotti che risultano essere maggiormente curati dal punto di vista tecnico ed estetico e che consentono pure di passare da semplici spettatori a creatori di contenuti vari.

Va precisato che i dati fanno riferimento al mercato Indiano, dove nel 2021 ormai trascorso è stato registrato un aumento delle spedizioni del 44,5%, ma sono comunque indice di un cambiamento che si riflette in maniera generale.

Vinay Sinha, dunque, si aspetta di vedere continuare la crescita anche in futuro, spiegando quanto segue.