Notebook da gaming ASUS TUF Dash F15: prezzo BOMBA su Amazon

Tra le offerte del giorno di Amazon, spicca lo splendido notebook pensato appositamente per il gaming ASUS TUF Dash F15. Stiamo parlando di un laptop di altissima qualità che solo per oggi potrete acquistare con un risparmio di ben 100 euro sul prezzo di listino. Infatti invece di 949 euro lo andrete a pagare 849 euro. La versione è quella con 8 GB di RAM e 512 GB di SSD, pertanto il prezzo è uno dei più bassi di sempre.

Notebook da gaming ASUS TUF Dash F15: caratteristiche tecniche principali

L’ASUS TUF Dash F15 è un notebook con display FHD e frequenza di aggiornamento a 144Hz con Adaptive-Sync. Ciò permette di sincronizzare la frequenza di aggiornamento del display con il frame rate della GPU per ridurre il lag, minimizzare lo stuttering ed eliminare il tearing visivo per un gameplay ultra-fluido e coinvolgente. Questo notebook eccelle proprio nel gioco, nello streaming e in tutto ciò che sta in mezzo. Sfrutterete tutta la potenza grazie alla CPU Intel Core 12ma generazione i5-12450H e una grafica da urlo con l’ultima NVIDIA GeForce RTX 3050 4GB GDDR6 che offre in modo affidabile frame rate elevati per innumerevoli giochi del momento.

Presenti, poi, due altoparlanti con quattro aperture dal suono forte e potente. Il supporto al DTS:X Ultra offre un audio ad alta fedeltà per un suono chiaro e preciso, mentre il suono surround virtuale a 7.1 canali migliora la consapevolezza spaziale nel gioco. Non manca il supporto a Windows 11, mentre per quanto riguarda il design questo è a nido d’ape alla base e ciò aggiunge aderenza e fa eco ai rinforzi esagonali intorno al telaio. Pennellate sottili risaltano la zona palmare, aggiungendo una texture raffinata dall’aspetto professionale e pulito.

Insomma, stiamo parlando di un PC portatile di altissima qualità che solo per oggi potreste portarvi a casa a soli 849 euro invece di 949 euro. Lo sconto dell’11% può sembrare poca roba, ma vi permetterà di risparmiare ben 100 euro avvicinandolo al prezzo più basso di sempre. Consegne rapide e gratuite in tutta Italia grazie ad Amazon Prime.

