Notebook Dell con i7, 16GB RAM e SSD 512GB in OFFERTA COUPON su eBay

Sei alla ricerca di un notebook potente e affidabile a un prezzo incredibile? Ti segnaliamo il Dell Vostro 3520 con processore Intel Core i7, 16GB di RAM e un SSD da 512GB in offerta su eBay a soli 629 euro, grazie al codice sconto “SETTEMBRE2023” da applicare prima del pagamento. Questa è un’opportunità che non puoi lasciarti sfuggire, quindi continua a leggere per scoprire di più su questo straordinario affare.

Notebook Dell Vostro 3520 in offerta: la scheda tecnica

Il notebook Dell Vostro 3520 è dotato del processore Intel Core i7-1255U, che offre una potenza di calcolo eccezionale per affrontare qualsiasi tipo di compito. Con 16GB di RAM a disposizione, puoi eseguire facilmente molteplici applicazioni contemporaneamente senza alcun rallentamento.

L’unità SSD da 512GB garantisce un accesso veloce ai tuoi dati e un avvio rapido del sistema operativo. Non dovrai più aspettare a lungo per iniziare a lavorare o giocare. Questo notebook è progettato per offrire prestazioni senza compromessi.

Il display da 15.6 pollici ti offre uno spazio ampio per lavorare e goderti i tuoi contenuti multimediali. La qualità dell’immagine è nitida e chiara, ideale per la visualizzazione di foto, video e documenti.

Il notebook Dell Vostro 3520 è poi progettato per la durata e la praticità. Il suo design robusto assicura che possa resistere all’uso quotidiano e alle sfide della vita professionale. Inoltre, è dotato di tutte le porte e le connessioni di cui potresti avere bisogno, inclusi USB, HDMI e molto altro.

Il prezzo di questo notebook è già fantastico considerando le sue specifiche e le prestazioni, ma con il codice sconto “SETTEMBRE2023“, risparmi ulteriormente, ottenendo un notebook di alta qualità a un prezzo incredibile.

Non perdere l’opportunità di acquistare il notebook Dell Vostro 3520 a soli 629 euro. Applica il codice prima del pagamento per approfittare di questa incredibile offerta su eBay. Rendi il tuo lavoro più efficiente e le tue attività di intrattenimento più coinvolgenti con questo notebook Dell di alta classe.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.