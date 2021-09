Notebook Gaming MSI: a questo prezzo è un REGALO (-400€)

Se il gaming ti appassiona così tanto che anche quando sei fuori casa vuoi avere un dispositivo perfetto per poter giocare ai tuoi titoli preferiti, ti trovi proprio nel posto giusto. Il gaming notebook di MSI è in promozione su Amazon a soli €1199. Approfittando delle offerte di settembre di Amazon te lo porti a casa risparmiando il 25% che corrisponde effettivamente a uno sconto di €400.

Con le spedizioni Prime, inoltre, lo ricevi a casa in men che non si dica ma se non sei abbonato hai comunque le consegne gratuite.

Notebook gaming firmato MSI: tutto quello che devi sapere su questo modello

Il notebook dedicato al mondo dei videogiochi prodotto da MSI è un vero portento perché ti mette a disposizione tutto ciò di cui hai bisogno per vivere la tua esperienza al massimo. In particolar ti offre uno spettacolare display da 15,6 pollici con risoluzione Full HD e un refresh rates che ammonta 144 hz. Le cornici sono abbastanza sottili, soprattutto sui laterali per offrirti il meglio.

Al suo interno trovi un processore Intel core i5 che viene abbinato a ben 16 GB di RAM e 512 GB di memoria su SSD per prestazioni scattanti e soprattutto per permetterti di fare ciò che più ami senza intoppi. Le sorprese, tuttavia, non terminano qui visto che è montata anche una NVIDIA RTX 3060. Altre caratteristiche che dovresti sapere sono legate sia al supporto del WiFi 6 e che ha come versione di Windows installata la 10 Home.

Ovviamente non devi preoccuparti neanche del layout della tastiera visto che è QWERTY ed italiano così da assicurarti anche una digitazione fluida e dinamica nel momento in cui lo utilizzi per secondi fini. Per ultimo, ma non per importanza, merita una citazione il sistema di raffreddamento con soluzioni termiche delicate che evitano il surriscaldamento sia della CPU che della GPU.

Acquista subito questo notebook gaming bella MSI su Amazon a soli €1199. Lo ordini diventa tuo in pochissimi giorni grazie alle spedizioni gratuite.