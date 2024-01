Notebook HP 15: IMPOSSIBILE resistergli a questo prezzo

Se stai cercando un laptop potente, affidabile e rispettoso dell’ambiente, l’HP 15-fc0005sl è la scelta ideale. Inoltre oggi puoi ottenerlo con un super sconto del 22% su Amazon. Approfitta subito di questa occasione e acquistalo al prezzo speciale di soli 349,99 euro, anziché 449,99 euro.

Notebook HP 15: le scorte a disposizione sono quasi finite

Il sistema operativo Windows 11 Home in modalità S offre un’esperienza utente sicura e fluida. L’installazione delle app è limitata al Microsoft Store, garantendo la massima sicurezza, soprattutto per programmi essenziali come Microsoft Office. La navigazione è ottimizzata con Microsoft Edge, offrendo prestazioni e sicurezza superiori.

Il cuore pulsante di questo laptop è il processore AMD Ryzen 3 7320U, capace di raggiungere una velocità fino a 4,1 GHz di frequenza di boost. Con 4 core e 8 thread, questo processore garantisce prestazioni veloci e fluide per le tue attività quotidiane. Inoltre, con 4 MB di cache L3, hai la potenza necessaria per gestire anche le applicazioni più esigenti.

L’HP 15-fc0005sl vanta uno schermo da 15,6″ con risoluzione Full HD, offrendo dettagli cristallini e colori vibranti. Con caratteristiche come l’antiriflesso, l’ultrasottile Micro-Edge e una luminosità di 250 Nits, questo laptop offre un’esperienza visiva eccezionale. Per coloro che lavorano in mobilità, l’autonomia della batteria fino a 7 ore e 30 minuti è un vero vantaggio. Inoltre, la Ricarica Rapida (HP Fast Charge) permette di caricare il 50% della batteria in soli 45 minuti, garantendo che il tuo laptop sia sempre pronto per l’azione.

Il design elegante con chassis grigio chiaro, la tastiera realizzata con plastica riciclata post-consumo e destinata a ridurre l’impatto ambientale negli oceani, rendono questo laptop non solo una scelta tecnologica intelligente ma anche una decisione eco-sostenibile.

Non lasciarti sfuggire questa opportunità, acquista subito l’HP 15-fc0005sl oggi su Amazon e goditi prestazioni eccezionali insieme a una coscienza ambientale. Non perdere altro tempo, le scorte a disposizione stanno andando a rua col prezzo speciale di soli 349,99 euro. Noi ti abbiamo avvisato.

