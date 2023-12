Solo 249€ per il notebook HP con Windows 11 e M365

Online oggi su Amazon l’offerta a 249 euro per il notebook HP 15s a cui non manca davvero nulla per la produttività di base quotidiana, lo studio, la navigazione e l’intrattenimento. Con un risparmio di 130 euro rispetto al prezzo di listino, si tratta di un’ottima occasione, anche per chi vuol fare un regalo di Natale hi-tech di certo gradito.

HP 15s in offerta: notebook con Windows 11 e Microsoft 365

Diamo uno sguardo alle specifiche tecniche più importanti tra quelle integrate: display da 15,6 pollici con risoluzione Full HD e bordi sottili, processore Intel Celeron N4120 affiancato dalla GPU Intel UHD, 4 GB di RAM, SSD NVMe da 128 GB per l’archiviazione, moduli Wi-Fi e Bluetooth per la connettività wireless, webcam con microfono, altoparlanti, porte USB Type-A e USB-C, uscita video HDMI, lettore SD, jack audio e batteria con autonomia elevata. Ulteriori dettagli sono riportati nella scheda del prodotto.

Il sistema operativo è Windows 11 S con licenza ufficiale per ricevere subito tutti gli aggiornamenti rilasciati e le nuove funzionalità distribuite. Come si legge nell’immagine di apertura è inoltre incluso un anno di abbonamento alla suite Microsoft 365 Personal con Word, Excel, PowerPoint, tutti gli altri software del pacchetto e 1 TB di spazio sul cloud di OneDrive. Per saperne di più leggere la descrizione completa.

Grazie all’offerta in corso, al prezzo finale di soli 249 euro, il notebook HP 15s nella configurazione appena descritta e nella colorazione Argento è un ottimo affare per chi cerca un portatile da destinare alla produttività quotidiana, allo studio, alla navigazione o all’intrattenimento multimediale nel tempo libero (streaming e così via).

Il prodotto è venduto e spedito da Amazon con disponibilità immediata e spedizione gratuita. La consegna a domicilio è prevista entro un paio di giorni al massimo per chi effettua subito l’ordine, senza spese aggiuntive per il trasporto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.