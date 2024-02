Questo notebook HP a 299€ è l'AFFARE DI OGGI

HP 250 G9 è il notebook più venduto della categoria su Amazon e oggi è in sconto a soli 299 euro. Una riduzione di prezzo del 24% rispetto al listino ufficiale, che permette di allungare le mani su un computer portatile dal design elegante e ricercato, con caratteristiche che lo rendono adatto anche alla produttività quotidiana. Non sappiamo quante siano le unità in promozione: il consiglio per gli interessati è di approfittarne subito prima di un quasi inevitabile sold out.

Il notebook HP 250 G9 a prezzo stracciato su Amazon

Tra le specifiche tecniche ci sono il display da 15,6 pollici con risoluzione 1366×768 pixel, il processore Intel N4500, 8 GB di RAM, un’unità SSD da 256 GB per l’archiviazione, u moduli Wi-Fi e Bluetooth per la connettività wireless, la webcam con microfono, gli altoparlanti e la batteria con autonomia elevata. Tutti gli altri dettagli sono riportati nella scheda del prodotto.

Per quanto riguarda invece le porte di connessione sono presenti USB Type-A e USB-C, un’uscita video HDMI per il collegamento a un monitor esterno o al televisore, lo slot Ethernet, il jack audio e il lettore SD. Lato software, il sistema operativo preinstallato è Windows 11 Pro con licenza ufficiale Microsoft. Vuoi saperne di più? Dai uno sguardo alla descrizione completa.

In questo momento, HP 250 G9 nella configurazione appena descritta è in offerta al prezzo finale di soli 299 euro, grazie allo sconto del 24% applicato in automatico. Le migliaia di recensioni pubblicate da chi ha già avuto modo di metterlo alla prova lo promuovono con un voto medio molto alto, pari a 4,4/5 stelle.

Segnaliamo infine la disponibilità con spedizione gratuita a domicilio in pochi giorni. Come già scritto, non sappiamo quante siano le unità in promozione: meglio approfittarne subito per non rischiare di perdere un’ottima occasione.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.