Notebook HP con M365 a 299€ per Natale: sei ANCORA IN TEMPO

Non è troppo tardi per mettere un notebook sotto l’albero di Natale: grazie a questa offerta di Amazon è possibile farlo, risparmiando. Il modello HP 15s è infatti in sconto a soli 299 euro, ma fino all’esaurimento delle unità in promozione. La disponibilità è immediata con al consegna in tempo utile.

Windows 11 e Microsoft 365 per il notebook HP in offerta

Adatto alla produttività di base, ma anche allo studio e all’intrattenimento nel tempo libero (streaming, gaming, navigazione), integra un display Full HD da 15,6 pollici, il processore Intel Celeron N4120 con GPU Intel UHD, 4 GB di RAM, SSD da 128 GB per l’archiviazione, Wi-Fi, Bluetooth, webcam con microfono, altoparlanti, porte di connessione e batteria con autonomia elevata. Il sistema operativo è Windows 11 in modalità S e non è tutto: include un anno di abbonamento a Microsoft 365 con le versioni complete di applicazioni come Word, Excel, PowerPoint e 1 TB di spazio per il backup sul cloud di OneDrive. Per saperne di più rimandiamo alla descrizi0ne completa.

La promozione di oggi permette di acquistare il notebook HP 15s, nella configurazione descritta e nella colorazione Argento, al prezzo finale di soli 299 euro, approfittando di uno sconto del 21% sul listino applicato in automatico.

Come accennato in apertura, Amazon si occupa direttamente di vendita e spedizione, assicurando la consegna gratuita a domicilio entro un massimo di 48 ore. Vale a dire che, effettuando subito l’ordine, si è certi di riceverlo già entro questa settimana, così da avere poi tutto il tempo necessario per impacchettarlo e per metterlo sotto l’albero, facendo così un regalo di Natale hi-tech di certo gradito da chi lo aprirà.

