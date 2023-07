Notebook HP a 239 euro: occasione Amazon anche a rate

Hai bisogno di un notebook performante ed efficiente per il tuo lavoro, lo studio o il tempo libero? Questa è l’occasione perfetta per te.

Su Amazon è disponibile un’offerta imperdibile: il notebook HP con Windows 11 Home in modalità S a soli 239,99 euro. E la buona notizia non finisce qui: puoi anche pagarlo comodamente in 5 rate. Scopri tutti i dettagli su questo notebook HP e perché dovresti cogliere al volo questa opportunità.

Notebook HP in sconto: l’affare su Amazon

Questo notebook HP è dotato del processore Intel Celeron N4120, capace di raggiungere una velocità fino a 2,6 GHz grazie alla frequenza di boost. Con 4 MB di cache L2 e 4 core, offre prestazioni fluide e reattive per gestire le tue attività quotidiane senza intoppi. Sia che tu debba lavorare su documenti, navigare sul web o goderti il tuo intrattenimento preferito, il notebook HP è pronto a farti sentire al comando.

Il notebool è presentato in un elegante chassis di color Natural Silver, conferendogli un aspetto moderno e professionale. Con un peso di soli 1,65 kg e uno spessore di 1,79 cm, puoi portarlo facilmente ovunque tu vada. Sia che tu sia in viaggio, in ufficio o a casa, il notebook HP sarà sempre al tuo fianco, pronto a soddisfare tutte le tue esigenze.

Il display da 15,6 pollici del dispositivo offre una risoluzione Full HD di 1920 x 1080p con tecnologia IPS Antiriflesso Slim. Potrai goderti immagini chiare e luminose con un volume colore del 45% NTSC. Con il suo design Micro-Edge, il display offre un’esperienza visiva coinvolgente, ideale per il multitasking o per gustarsi film e video con estrema nitidezza.

Il notebook è dotato di 4 GB di RAM DDR4 integrata, offrendo una velocità di frequenza di 3200 MHz per gestire senza problemi le tue applicazioni e i tuoi file. Inoltre, l’SSD PCIe NVMe M.2 da 128 GB assicura un avvio istantaneo del sistema operativo e un rapido accesso ai tuoi dati. Avrai sempre tutto a portata di mano per massimizzare la tua produttività.

L’autonomia è fondamentale per un notebook da utilizzare in mobilità. Con questo potrai godere di un’autonomia fino a 9 ore e 30 minuti, ideale per lavorare in movimento senza interruzioni. E se hai bisogno di una ricarica veloce, grazie alla Ricarica Rapida (HP Fast Charge), potrai ottenere il 50% di carica in soli 45 minuti, permettendoti di essere sempre operativo.

Questo notebook HP è insomma l’opzione perfetta per chi cerca prestazioni affidabili, design elegante e funzionalità avanzate. Con l’offerta su Amazon a soli 239,99 euro e la possibilità di pagamento in 5 rate, non puoi lasciarti sfuggire questa occasione.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.