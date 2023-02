Notebook HP con i5, 16GB RAM e 512GB SSD: 345€ su Amazon (Ricondizionato)

Il mercato dei dispositivi elettronici ricondizionati può essere terra di tesori inestimabili da portarsi a casa a prezzi incredibili. Parliamo in questo caso di un notebook HP con una super scheda tecnica che puoi acquistare a soli 345 euro con spedizione Prime inclusa.

Il prodotto arriverà a casa tua in un lampo con licenza Windows 11 Pro 64-bit già installata e in omaggio una serie di programmi molto utili come Office 2021, un antivirus premium e altro ancora

HP ricondizionato su Amazon: perché è un affare

Parliamo di un vero e proprio affare perché a questo prezzo ti porti a casa un notebook dotato di processore Intel Core i5-6300U da 2.40GHz affiancato da ben 16 GB di RAM DDR4 e velocissimo SSD da 512GB.

Il display LED da 14 pollici ha una risoluzione HD e tecnologia anti-riflesso: leggero e versatile, è facile da portare in giro e risulta dunque perfetto per il lavoro in mobilità o per l’università.

Su questa unità ricondizionata puoi contare sulla garanzia del rivenditore per 1 anno che ti offrirà qualsiasi tipo di assistenza online in modo totalmente gratuito.

Approfitta dunque di questo prezzo eccezionale: solo 345 euro per un notebook che oggettivamente ne vale molto di più. Non sappiamo quante unità siano a disposizione, ma ti consigliamo di sbrigarti.

