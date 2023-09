Notebook HP con i5, 8GB di RAM e SSD 512GB: prezzo CROLLATO su Amazon

Se stai cercando un notebook che possa offrire prestazioni elevate e un’esperienza d’uso senza compromessi sappi che su Amazon è disponibile un’offerta incredibile per il notebook HP Envy, equipaggiato con un processore Intel Core i5, 8GB di RAM e un SSD da 512GB, il tutto al prezzo incredibilmente ridotto di 661,50 euro.

Notebook HP Envy in offerta: la scheda tecnica

Il processore Intel Core i5 1240P è una vera potenza. Con frequenze fino a 4,4 GHz in modalità boost, 12 core e 16 thread, gestisce senza sforzo le attività più impegnative. Inoltre, la scheda grafica integrata Intel Iris Xe offre prestazioni grafiche eccezionali per la tua esperienza visiva.

Per quanto riguarda la memoria, questo notebook è dotato di 8GB di RAM DDR4 con frequenza da 3200MHz. Anche se la memoria non è espandibile, questa quantità di RAM è più che sufficiente per la maggior parte delle attività quotidiane, dal multitasking all’editing multimediale.

L’SSD PCIe NVMe da 512GB è la ciliegina sulla torta. Non solo offre spazio di archiviazione sufficiente per tutti i tuoi file e documenti, ma garantisce anche un’avvio istantaneo e un’esperienza di utilizzo estremamente veloce. Addio ai tempi di attesa.

Il display da 17,3 pollici con risoluzione FHD da 1920 x 1080p è semplicemente spettacolare. La tecnologia IPS offre angoli di visione ampi e colori vividi, mentre la luminosità di 300 Nits garantisce una visione chiara anche in condizioni di luce intensa.

La tastiera è di dimensioni standard ed è retroilluminata, il che la rende perfetta anche per la digitazione in ambienti bui. Inoltre, il tastierino numerico integrato è un vantaggio per chiunque lavori con dati numerici.

Quando si tratta di autonomia, il notebook HP Envy non ti deluderà. La batteria offre fino a 8 ore e 45 minuti di durata, il che lo rende ideale per chi lavora in mobilità senza interruzioni. Inoltre, la funzione di Ricarica Rapida (HP Fast Charge) consente di caricare il 50% della batteria in soli 45 minuti, il che è utile quando sei di fretta.

Il design di questo notebook è elegante ed è caratterizzato da un chassis color argento, un coperchio in plastica riciclata e una cornice tastiera assortita. L’audio è gestito da Bang & Olufsen per un’esperienza sonora di alta qualità.

In termini di connettività, il notebook offre porte HDMI, USB Type-C Thunderbolt 4, USB 3.0 e un jack audio per cuffie/microfono. Inoltre, con un peso di 2,49 kg e uno spessore di 1,96 cm, è abbastanza leggero e sottile da essere facilmente trasportato ovunque tu voglia.

Insomma, il notebook HP Envy è un’offerta imperdibile per chiunque cerchi prestazioni elevate, un ampio spazio di archiviazione e un design elegante. Non perdere l’opportunità di acquistarlo su Amazon a soli 661,50 euro e migliorare la tua esperienza informatica.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.