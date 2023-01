Notebook HP con Ryzen 7, 8GB RAM, 256GB SSD in grande sconto su eBay

Sono rimasti gli ultimi pezzi su questo notebook HP solido ed elegante con processore AMD Ryzen 7, 8 GB di RAM e SSD da 256GB. Acquistandolo adesso e sfruttando il codice “CASA23” al momento del pagamento puoi pagarlo soltanto 499 euro con spedizione inclusa nel prezzo e consegna con corriere espresso garantita in 3 giorni.

Notebook HP pulito ed elegante in offerta: un affare

Questo notebook sottile e leggero è stato pensato per chi lavora in movimento e si contraddistingue per un elegante display da 15.6 pollici Full HD con cornice stretta che fornisce un generoso rapporto screen-to-body. In questo modo, hai un’ampia superficie di visualizzazione che sia per lavorare o per l’intrattenimento.

Con Windows 10 Pro preinstallato, è dotato di processore AMD Ryzen 7 5700U con frequenza di clock massima fino a 4,3GHz, 8GB di RAM, SSD da 256GB e scheda grafica integrata. La connettività è garantita dalla presenza di una porta USB di tipo-C, una porta RJ-45 e una porta HDMI per darti modo di goderti un portatile ultraversatile.

Bello da vedere e confortevole da usare, questo notebook HP può essere il tuo affare del giorno su eBay se sfrutti subito il coupon “CASA23” al momento del pagamento per avere un importo scontato fino a 499 euro. Ne sono rimasti pochissimi: fai in fretta.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.