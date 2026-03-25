Notebook HP da 15" con Intel Core Ultra 7 e SSD da 1TB al minimo storico

Approfitta anche tu di questa sensazionale promozione prima che sparisca per portarti a casa un computer portatile eccezionale a un ottimo prezzo. Dunque corri su Amazon e metti nel tuo carrello il Notebook HP da 15 pollici a soli 749,99 euro, invece che 829,99 euro.

Potrai dunque risparmiare 80 euro sul totale con lo sconto del 10% ed è il prezzo più basso finora registrato su Amazon. Per averlo quindi al minimo storico dovrai essere velocissimo. Tra l’altro l’offerta è a tempo limitato per cui potrebbe scadere da un momento all’altro. E ti segnaliamo che la promozione prevede un possibile pagamento a rate a tasso zero con Cofidis, selezionando l’opzione in pagina.

Notebook HP con Intel Core Ultra 7

Se non vuoi assolutamente fare sacrifici risparmiando comunque qualcosa non devi assolutamente perderti questa promozione per avere il Notebook HP. Lato prestazioni possiamo notare lo straordinario processore Intel Core Ultra 7 con 16 GB di RAM. E gode anche di un generoso SSD da 1 TB per archiviare di tutto senza problemi. Essendo così grande potrai partizionarlo.

Lato design troviamo un fantastico display FHD antiriflesso da 15 pollici con risoluzione FHD 1920 x 1080 p dai colori brillanti e con una bassa emissione di luce blu. Offre un pannello IPS con visione perfetta fino a 178° e ha una cornice sottile. La tastiera retroilluminata ha un layout compatto con il tastierino numerico e un touchpad integrato molto fluido e sensibile. Inoltre potrai avvalerti delle porte USB Type-A e Type-C, di una porta HDMI e di un’uscita per cuffie.

Non perdere tempo perché un’occasione del genere non potrà durare a lungo e sarebbe davvero un peccato perderla. Quindi prima che sparisca vai su Amazon e acquista il tuo Notebook HP da 15 pollici a soli 749,99 euro, invece che 829,99 euro. Se completi l’ordine adesso lo riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.