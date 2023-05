Notebook HP da gioco con Ryzen 5, 16+512GB e RTX 3050 a prezzo super

Se stai cercando un notebook potente, versatile e dal design accattivante, non perdere l’occasione di acquistare il notebook HP Victus 16-E0033Nl su eBay a soli 699,90 euro grazie al codice sconto MAGGIO23EDAYS da applicare prima del pagamento. L’offerta è limitatissima e i pezzi rimasti sono pochi.

Notebook HP Victus: perfetto per il gaming, ma non solo

Il notebook HP Victus 16-E0033Nl è un vero e proprio gioiello della tecnologia, dotato di un processore AMD Ryzen 5 5600H con 6 core e 12 thread, capace di raggiungere una frequenza di boost di 4,2 GHz e una cache L3 di 16 MB. La memoria RAM è di 16 GB DDR4-3200 MHz, mentre la scheda video è una GPU per laptop NVIDIA GeForce RTX 3050 con 4 GB di memoria GDDR6 dedicata. Queste caratteristiche lo rendono perfetto per il gaming, ma anche per il lavoro e lo studio.

Il display è un pannello IPS da 16,1 pollici con risoluzione Full HD (1920 x 1080 pixel), retroilluminazione a LED e tecnologia antiriflesso. La luminosità è di 250 nit e la gamma di colori è del 45% NTSC. Il notebook ha inoltre una webcam HD con microfoni dual-array integrati, due altoparlanti con audio B&O e HP Audio Boost e una tastiera retroilluminata con tastierino numerico.

L’unità di archiviazione è un SSD da 512 GB, veloce e capiente. Il notebook dispone inoltre di diverse porte e connessioni, tra cui una USB Type-C con DisplayPort 1.4 e HP Sleep and Charge, due USB Type-A con HP Sleep and Charge, una HDMI 2.1, una RJ-45, una combo cuffie/microfono e uno slot per schede SD. La connessione wireless è garantita dal combo Realtek Wi-Fi 6 (2×2) e Bluetooth 5.2.

Il notebook ha una batteria agli ioni di litio da 70 Wh, che assicura un’autonomia fino a 10 ore e 30 minuti in uso misto e fino a 13 ore e 15 minuti in riproduzione video. L’adattatore di alimentazione CA Smart è da 200 W. Il notebook ha un peso di 2,46 kg e delle dimensioni di 37 x 26 x 2,35 cm.

Insomma, un’occasione da non perdere: acquista ora il notebook HP Victus 16-E0033Nl su eBay a soli 699,90 euro inserendo il codice sconto MAGGIO23EDAYS prima del pagamento.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.