Notebook HP con 16 GB di RAM, -150 euro su Ebay

Elegante, compatto e potente. Se siete alla ricerca di un Notebook con queste caratteristiche, l’HP 15s-eq0046nl da 15,6” potrebbe fare al caso vostro e lo trovate in sconto su Ebay a ben 150 euro in meno rispetto al prezzo di listino. Scopriamo insieme le caratteristiche tecniche principali.

Notebook HP 15s-eq0046nl 15,6″ in offerta su Ebay

Il laptop HP di un display micro-edge da 15,6 pollici con tecnologia LCD con retroilluminazione WLED e risoluzione massima FullHD (1920 x 1080 pixel). Questo garantisce un’ottima luminosità massima pari a circa 220 cd/m² e una gamma di colori 45% NTSC con standard-viewing angle (SVA) antiriflesso. In questo modo potrete portare il vostro Notebook ovunque vogliate senza paura che non possiate vedere lo schermo.

Il cuore pulsante del laptop HP è composto da una RAM da 16 GB DDR4 SDRAM con velocità nominale di 2400 MHz e un fattore di forma SO DIMM 260-pin, un processore Quad-Core AMD Ryzen 7 3700U con frequenza operativa da 2.3 GHz e 4 GHz in overclock, 512 GB SSD – (M.2) PCIe – NVM Express (NVMe) per la memoria di archiviazione e scheda grafica AMD Radeon RX Vega 10 con supporto alla tecnologia VR e gestione degli ultimi titoli tripla A in alta definizione con il supporto per Vul.

Per quanto riguarda la connettività, all’interno dello chassis in metallo è presente un controller Realtek RTL8821CE per la connessione Wireless 802.11b/g/n/ac. Non mancano, ovviamente, il Bluetooth 5.0, due porte USB 3.1 Gen 1, una porta USB-C 3.1 Gen 1, una porta HDMI e una porta per jack da 3,5 mm combinato per cuffia e microfono.

Infine sono anche presenti una webcam con risoluzione HD, altoparlanti stereo, microfono array doppio, lettore di impronte digitali per sbloccare il device, una batteria dalla grande autonomia che garantisce fino a 8.5 ore di riproduzione video e Windows 10 Home 64 preinstallato. Tutto questo all’interno di una scocca dalle dimensioni di 35.85 cm x 24.2 cm x 1.79 cm e un peso di 1.74 kg. Insomma non fatevi sfuggire l’occasione di portarvi a casa questo Notebook al prezzo di appena 649,90 euro.