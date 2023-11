Notebook Jumper con 4GB di RAM e SSD da 128GB a soli 249,99 euro su Amazon

Se vuoi aggiornare il tuo strumento di studio o lavoro senza spendere cifre esagerate, il notebook che stiamo per proporti è perfetto. Sottile, elegante e sufficientemente potente per supportarti nell’attività quotidiana, il pc portatile del marchio Jumper è oggi in offerta su Amazon a soli 249,99 euro grazie al coupon sconto da spuntare in pagina.

Notebook Jumper in offerta: la scheda tecnica

Con 4GB di RAM LPDDR4 e 128GB di memoria ROM, avrai spazio sufficiente per i file di grandi dimensioni e i vari media di streaming di cui hai bisogno. Inoltre, il notebook supporta anche un SSD da 1TB e una scheda di espansione TF da 256GB, offrendoti ancora più spazio per archiviare i tuoi dati.

Il display Fullview HD da 16 pollici di questo notebook Jumper ti stupirà. Con una risoluzione ottimale di 1920 x 1200 pixel, potrai goderti immagini nitide e dettagliate. Lo splendido schermo widescreen 16:10 con un rapporto schermo/corpo del 93% ti offre più spazio per trasmettere, modificare e creare.

La potenza di questo ultrabook Jumper ti sorprenderà. Dotato di un processore Celeron J4105 Quad core con frequenza turbo di 2,5 GHz e scheda grafica Intel UHD 600 integrata, potrai caricare applicazioni senza problemi e godere di prestazioni stabili. Inoltre, il notebook è preinstallato con 1 anno di Office 365 e l’ultimo sistema operativo Windows, garantendo che soddisfi tutte le tue esigenze.

La batteria di grande capacità da 38.000 mWh di questo notebook Jumper ti offre una durata di 7-8 ore in uso intensivo. Potrai lavorare o divertirti senza preoccuparti di rimanere senza batteria. Inoltre, grazie all’AC dual band WiFi, al Bluetooth 4.0, alla porta USB standard 3.0 e alla porta Type-C, potrai connetterti facilmente a vari dispositivi e godere di una trasmissione wireless ad alta velocità. L’uscita HDMI ti permette di collegare il notebook a uno schermo esterno per un’esperienza audio e video ancora più coinvolgente.

E non dimenticare i quattro altoparlanti stereo di alta qualità che accompagnano questo Ultrabook Jumper. L’audio sarà coinvolgente e immersivo, rendendo la visione di video e l’ascolto di musica un’esperienza piacevole.

Non lasciarti sfuggire questa incredibile offerta sul notebook Jumper con 4GB di RAM e SSD da 128GB su Amazon. Acquistalo ora a soli 249,99 euro e ottieni un notebook potente, versatile e affidabile per tutte le tue esigenze.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.