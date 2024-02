Notebook Lenovo i5 con 24GB RAM: potenza a soli 619€

Vuoi sapere dove poter acquistare un fantastico Notebook Lenovo con processore Intel Core i5 e 24GB di RAM a soli 619,99 euro? Corri su eBay e mettilo in carrello inserendo il codice CASA24! In questo modo ti assicuri un laptop super potente e incredibilmente versatile a un prezzo decisamente vantaggioso. Tra l’altro hai anche la consegna gratuita inclusa nella promozione. Inoltre, puoi anche decidere di pagare in 3 rate a Tasso Zero selezionando PayPal come metodo di pagamento.

Notebook Lenovo i5: non vorrai più separartene

Scegli il Notebook Lenovo i5 per lavoro, scuola o intrattenimento. Grazie al suo display da 15,6 pollici con tecnologia LED Full HD hai immagini sempre perfette e colori eccellenti da qualsiasi angolazione. Sfruttalo ovunque tu sia senza alcun problema grazie al trattamento antiriflesso del pannello. Dotato di 2 SSD, uno da 1TB e uno da 256GB, hai tutto lo spazio necessario per installare i tuoi software preferiti e gestire i tuoi archivi. Arriva con preinstallato Windows 11 Professional.

Acquistalo adesso a soli 619,99 euro inserendo il codice CASA24 prima del check out. Con eBay, selezionando PayPal come metodo di pagamento, hai la possibilità di attivare un mini finanziamento senza interessi. In questo caso puoi pagare in 3 rate a Tasso Zero da soli 206,66 euro al mese. La prima rata al momento dell’acquisto mentre le restanti nei due mesi appena successivi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.