Notebook Lenovo ricondizionati in condizioni eccellenti: solo 229 euro

Stai cercando o hai bisogno di un nuovo notebook leggero, potente, ma senza spendere troppo? Puoi optare per questo laptop Lenovo da 14 pollici ricondizionato e in condizioni eccellenti che puoi acquistare su eBay a soli 229,90 euro.

Il prodotto è disponibile in quantità limitate e con spedizione compresa nel prezzo per consegna garantita nel giro di 2 giorni. Il PC ti arriverà a casa coperto da 12 mesi di garanzia e con sistema operativo Windows 10 Professional già installato e attivato.

Notebook Lenovo ricondizionato: scopriamo la scheda tecnica

Le caratteristiche tecniche di questo Lenovo includono un processore Intel Core i5-4200U affiancato da 8GB di RAM e un SSD SATA III da 240GB. Lo schermo da 14 pollici ha una risoluzione da 1366 x 768 pixel con webcam integrata per le videochiamate.

La batteria presente è originale o compatibile con uno stato di salute uguale o superiore all’80% del nuovo. Stesso discorso per l’alimentatore.

Dal peso complessivo di soli 1,86 chilogrammi, il notebook include 2 porte USB 3.0, una uscita VGA, una uscita Mini Display Port, il jack audio per cuffie o microfono, una porta ethernet e un lettore di schede di memoria SD.

Il prezzo in offerta per un PC portatile che ti si presenterà a casa come nuovo è di 229 euro, con spedizione inclusa nel prezzo, garanzia di 12 mesi e garanzia di rimborso eBay di 30 giorni.

