Notebook Lenovo (Ryzen, 16GB/1TB): GIÙ IL PREZZO

Oggi puoi approfittare dello sconto di 100 euro proposto da Amazon su Lenovo IdeaPad Slim 3. Il notebook è ottimo per il lavoro, ma anche per lo studio, la navigazione e l’intrattenimento nel tempo libero. In dotazione ha il sistema operativo Windows 11 Home preinstallato con licenza ufficiale Microsoft per ricevere tutti gli aggiornamenti. Vediamo cosa rende l’offerta imperdibile, un vero affare da cogliere al volo.

Il notebook Lenovo IdeaPad Slim 3 è in sconto

Diamo uno sguardo alle specifiche tecniche integrate: display da 15,6 pollici con ridoluzione Full HD, processore AMD Ryzen 7 7730U con scheda grafica integrata, 16 GB di RAM LPDDR5, unità SSD da 1 TB per l’archiviazione, moduli Wi-Fi 6 e Bluetooth per la connettività wireless, altoparlanti con tecnologia Dolby Audio, webcam con microfono, lettore di impronte digitali, porte USB 3.2 Gen 1 Type-A e USB 3.2 Gen 1 Type-C, lettore SD, uscita video HDMI e batteria con autonomia elevata e RapidCharge per la ricarica rapida. Per saperne di più rimandiamo alla scheda del portatile.

Al prezzo finale di 699 euro, il notebook Lenovo IdeaPad Slim 3 in sconto di 100 euro rispetto al listino ufficiale è un ottimo affare. È bello da vedere grazie al suo design elegante e sottile, progettato dal marchio leader del mercato PC e dotato di una potenza di calcolo più che sufficiente per ogni applicazione: cosa chiedere di più?

Amazon si occupa direttamente della vendita e della spedizione, senza passare da intermediari, assicurando inoltre la consegna gratuita già entro domani a chi effettua subito l’ordine. Segnaliamo infine la possibilità di ricorrere all’eventuale reso con rimborso completo entro 30 giorni dalla ricezione.