Notebook Lenovo Thinkpad ricondizionato: l'offerta eBay è assurda

199 euro per un notebook Lenovo ThinkPad con processore i5-7200U, 8GB di RAM e SSD da 256GB. Si tratta della proposta che arriva su eBay su una serie di modelli ricondizionati in buone condizioni e perfettamente funzionanti. Il modo migliore per acquistare un ottimo laptop senza spendere troppo.

Lenovo ThinkPad ricondizionato: l’offerta eBay da non perdere

Il modello in questione è il Lenovo ThinkPad X280 un notebook con processore Intel Core i5 di 7a generazione, display Full HD da 12.5 pollici, 8GB di RAM, SSD da 256GB e Windows 10 Pro.

Il venditore, italiano e affidabile, cita “Condizioni buone. I difetti estetici possono riguardare il display in forma lieve; la scocca in forma più marcata o diffusa.” Hai anche una garanzia di 12 mesi sull’acquisto e una confezione neutra che include naturalmente l’alimentatore.

A 199 euro ti puoi portare a casa un PC portatile davvero eccezionale, velocissimo e completo di tutto quello che serve tra HDMI, LAN, USB 3.0 e USB-C. Le unità a disposizione rimaste sono poche, ti consigliamo di approfittarne.

