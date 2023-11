Notebook Lenovo con Windows 11 in FORTE SCONTO

Lenovo IdeaPad Slim 3 è il portatile consigliato a chi cerca un notebook versatile, soprattutto oggi che Amazon ne ha tagliato il prezzo. Con sistema operativo Windows 11 Home, è stato progettato dal leader del mercato PC per soddisfare le esigenze quotidiane nell’ambito della produttività, ma anche per chi studia o più semplicemente desidera un’esperienza di livello per l’intrattenimento nel tempo libero. Grazie al forte sconto sull’e-commerce è diventato un affare da cogliere al volo.

L’offerta di Amazon su Lenovo IdeaPad Slim 3

Tra le specifiche tecniche in dotazione trovano posto il display Full HD da 15,6 pollici, il processore AMD Ryzen 5 7520U con scheda grafica AMD Radeon integrata, 8 GB di RAM, unità SSD da 512 GB per l’archiviazione dei dati, moduli Wi-Fi 6 e Bluetooth per la connettività wireless, webcam con microfono, altoparlanti con supporto Dolby Audio, porte USB 3.2 Gen 1 Type-A e USB-C, uscita video HDMI, lettore microS, jack audio, batteria con autonomia elevata e ricarica Rapid Charge Boost. Tutti gli altri dettagli sono riportati nella descrizione completa del portatile.

La promozione in corso permette di acquistare il notebook Lenovo IdeaPad Slim 3 al prezzo finale di soli 449 euro invece di 529 euro come da listino, nella configurazione descritta e nell’elegante colorazione Abyss Blue. Lo sconto di 80 euro è applicato in automatico: non è dunque richiesta l’attivazione di coupon o altro.

Amazon, che ha selezionato il prodotto tra quelli disponibili sull’e-commerce si occupa direttamente della vendita e della spedizione, garantendo la consegna gratuita a casa entro domani per chi effettua l’ordine ora. È l’occasione giusta per mettere sulla scrivania un portatile evoluto e con un comparto hardware in grado di soddisfare ogni esigenza.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.