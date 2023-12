Notebook Medion AKOYA con Intel i5 12esima generazione e 8/128GB a soli 329€

Siete pronti a portare la vostra produttività a un livello superiore? Il Notebook Medion AKOYA E15413 è qui per rendere le vostre sessioni di studio, lavoro e svago un vero piacere. Solo per oggi, inoltre, potete acquistarlo al prezzo incredibile di soli 329 euro, con uno sconto del 6% sul prezzo più basso recente di Amazon. Sì, avete capito bene, oggi potrete acquistarlo al prezzo più basso di sempre che è comunque assurdo per le qualità tecniche a sua disposizione.

Notebook Medion AKOYA: caratteristiche principali

Lasciatevi ispirare da questo elegantissimo notebook con rivestimento in alluminio, stabile e resistente grazie all’alta qualità dei materiali. Il telaio extra sottile rende il display ad alta risoluzione ancora più interessante e rende l’intrattenimento multimediale un piacere. Uno dei punti forza del Notebook MEDION AKOYA E15413 è il processore Intel Core i5 di dodicesima generazione con grafica Intel IRIS Xe che rende il notebook più potente in tutte le situazioni, sia che si tratti di software ad alta intensità di calcolo o di intrattenimento multimediale in alta risoluzione.‎

Presente poi una generosa memoria RAM di 8GB e 128GB di SSD che vi permettono di utilizzare al meglio le vostre applicazioni preferite, fare editing di immagini e video o semplicemente vedere le vostre serie TV preferite o giocare ai vostri videogiochi grazie anche allo schermo fullHD da 15,6″. Presente già installato Windows 11 Home e McAfee LiveSafe in prova per 30 giorni. Tra le altre caratteristiche tecniche spicca una comoda webcam HD integrata e 4 altoparlanti audio ad alta definizione.

La tastiera retroilluminata consente di non dipendere dalla luce ambientale quando si è in movimento o non si vuole accendere la luce in casa o in ufficio. Insomma, cosa state aspettando? Il Notebook Medion AKOYA E15413 oggi può essere vostro a 329 euro con uno sconto del 6% rispetto al prezzo più basso proposto da Amazon. Le consegne sono rapide e gratuite in tutta Italia con Amazon Prime e con Cofidis potreste pagarlo in comode rate a tasso zero.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.