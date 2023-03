Notebook MEDION: caratteristiche top a un prezzo pazzesco!

Elegante e sicuro, il Notebook Medion è ciò che vi serve per le vostre sessioni di studio o lavoro. A un prezzo davvero conveniente acquistatelo su Amazon a 419 euro con uno sconto del 24%.

Notebook Medion: caratteristiche principali

Lasciatevi ispirare da questo elegantissimo notebook con rivestimento in alluminio, stabile e resistente grazie all’alta qualità dei materiali. Il telaio extra stretto rende il display ad alta risoluzione ancora più interessante e rende l’intrattenimento multimediale un piacere. Uno dei punti forza del Notebook MEDION AKOYA E15301 è il potente processore AMD Ryzen con grafica AMD Radeon integrata che unita alla generosa memoria di 8 GB + 512 GB SSD vi permette di utilizzare al meglio le vostre applicazioni preferite, fare editing di immagini e video o semplicemente vedere le vostre serie TV preferite o giocare ai vostri videogiochi grazie anche allo schermo full HD da 39,6 cm (15″).

Leggerissimo e facile da portare ovunque, anche in viaggio con un peso di soli 1,87 kg e una durata della batteria fino a 8 ore che vi permetterà di stare tranquilli se siete in giro senza preoccuparvi di doverlo ricaricare. Inoltre, grazie alla presenza della modalità privacy che potete attivare in qualsiasi momento attraverso un interruttore sul notebook avrete webcam e microfono spenti. La presenza dell’SSD rende l’uso del sistema operativo preinstallato Windows 10 molto rapido (avete anche la possibilità di aggiornarlo a Windows 11). In più è presente la tecnologia IPS che offre un angolo di visualizzazione quasi illimitato: anche se guardate il display lateralmente o dall’alto, vedrete comunque un’immagine brillante e ad alto contrasto.

Il Notebook Medion potrà essere vostro a 419 euro con uno sconto del ben 24%: non fatevi scappare questo gioiellino e approfittate della super offerta proposta. Le consegne sono rapide e gratuite in tutta Italia con Amazon Prime.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.