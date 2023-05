Notebook ricondizionato come nuovo: i5, 16GB RAM e SSD a 237€

Se cerchi un notebook potente e affidabile senza spendere troppo l’opportunità migliore arriva con questa straordinaria offerta su eBay.

Oggi puoi avere un Lenovo ThinkPad T470 ricondizionato a soli 237,91 euro: ricordati di inserire il codice sconto MAGGIO23EDAYS prima di completare l’ordine e preparati soltanto a ricevere il notebook a casa tua.

Lenovo ThinkPad T470: un notebook potente ad un prezzo da low cost

Lenovo ThinkPad T470 è un notebook aziendale da 14 pollici che offre prestazioni elevate grazie al processore Intel Core i5-6200U, alla memoria RAM da 16GB e all’unità SSD da 512GB. Il display ha una risoluzione HD e ti garantisce una visione chiara e nitida dei tuoi contenuti.

Il notebook è dotato di una doppia batteria che assicura fino a 18 ore di autonomia, una tastiera retroilluminata e resistente agli schizzi, una webcam integrata e un lettore di impronte digitali per lo sblocco sicuro. Il notebook è anche dotato di diverse porte e connettori, tra cui USB 3.1 Type C, HDMI, RJ-45 e lettore di schede SD.

Parliamo di un PC portatile ricondizionato in condizioni eccellenti, con batteria almeno all’80% e alimentatore originale o compatibile. Non perdere tempo dunque e portatelo a casa: acquista ora il Lenovo ThinkPad T470 ricondizionato su eBay a 237,91 euro con il codice sconto MAGGIO23EDAYS e scopri il tuo nuovo laptop. Usato come nuovo, ma soprattutto in grado di supportarti in tutte le tue attività.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.