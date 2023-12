Notebook Samsung con Intel Core 13th: SCONTO 350€

Grazie allo sconto di 350 euro proposto oggi da Amazon è possibile acquistare Samsung Galaxy Book3 al suo prezzo minimo storico. Il notebook, bello da vedere e abbastanza potente per gestire ogni attività, è la scelta ideale per il lavoro e lo studio, ma è in grado di dare soddisfazioni anche in ambito gaming e per l’intrattenimento multimediale nel tempo libero. Vediamo quali sono i suoi punti di forza più importanti.

Super sconto per il portatile Samsung Galaxy Book3

Partiamo dal comparo software, dove troviamo il sistema operativo è Windows 11 con licenza ufficiale Microsoft. Queste, invece, sono le specifiche tecniche integrate: display Full HD da 15,6 pollici, processore Intel Core i5-1335U con chip grafico Iris Xe, 16 GB di RAM, SSD da 512 GB, moduli Wi-Fi 6 e Bluetooth per la connettività wireless, altoparlanti stereo con Dolby Atmos, porte USB-A e USB-C, uscita video HDMI, slot microSD, webcam con microfono dotata di tecnologie come AI Noise Cancelling e Auto Framing, batteria da 54 Wh con autonomia elevata e ricarica rapida. Tutti gli altri dettagli sono riportati nella descrizione completa del prodotto.

Oggi puoi acquistare Samsung Galaxy Book3, nella configurazione appena descritta e nella colorazione Graphite, al prezzo finale di 799 euro invece di 1.149 euro come da listino. Lo sconto di 350 euro rispetto al listino è applicato in automatico: non è necessario attivare coupon né inserire codici promozionali, è sufficiente metterlo nel carrello per cogliere al volo l’affare.

Chi sceglie di effettuare subito l’ordine riceverà il notebook direttamente a casa entro un paio di giorni. Amazon si occupa infatti sia della vendita che della spedizione del portatile, garantendo al tempo stesso la consegna gratuita a domicilio in non più di 48 ore.

