Notebook per la scuola: -70€ su HP Chromebook 15a

L’estate è ormai quasi giunta al termine e per gli studenti di tutta Italia è giunto il momento di tornare sui banchi di scuola: chi cerca un notebook economico, ma al tempo stesso completo e versatile da dedicare allo studio, oggi può dare uno sguardo all’offerta di Amazon sul modello HP Chromebook 15a. È proposto in sconto di 70 euro sul suo prezzo più basso recente e ha tutto ciò che serve non solo per la formazione, ma anche per navigare e per l’intrattenimento multimediale.

HP Chromebook 15a con ChromeOS ha tutto ciò che serve

Iniziamo con uno sguardo alle specifiche tecniche integrate dal portatile: display da 15,6 pollici con risoluzione HD, processore Intel Celeron N4500 con GPU Intel UHD Graphics 600, 8 GB di RAM, memoria interna eMMC da 128 GB per l’archiviazione dei dati, moduli Wi-Fi e Bluetooth per la connettività wireless, webcam con microfono, altoparlanti, batteria con ricarica rapida e autonomia elevata. Le porte di connessione sono due USB Type-C, una USB 3.0 Type-A, jack audio e lettore microSD. Per saperne di più consultare la scheda del prodotto.

Ovviamente, il sistema operativo è ChromeOS di Google supportato da aggiornamenti costanti e con la possibilità di scaricare le applicazioni Android dalla piattaforma ufficiale Play Store. Tutti gli altri dettagli sono riportati nella descrizione completa

In questo momento è possibile acquistare HP Chromebook 15a al prezzo finale di soli 329 euro invece di 399 euro come in occasione del miglior sconto dell’ultimo periodo. Il prodotto è venduto e spedito direttamente da Amazon. Non ci sono coupon da attivare né codici da inserire, la riduzione del prezzo sul notebook è automatica e non bisogna far altro che approfittarne finché in tempo.

La disponibilità è immediata, con spedizione gratuita e consegna a domicilio in un paio di giorni al massimo. In altre parole, scegliendo di effettuare subito l’acquisto si è certi di ricevere il portatile a casa già entro 48 ore. Un’occasione da cogliere al volo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.