Notebook smarrito? Rintraccialo con il GPS e cancella dati privati

Un notebook smarrito è un gran bel problema. Al di là del valore economico di questi dispositivi, spesso al loro interno vengono conservati dati privati molto importanti. Anche il solo pensare che il proprio computer portatile possa finire tra le mani di sconosciuti dunque, è ovviamente fonte di disagio.

Sotto questo punto di vista, oltre a fare particolare attenzione, quali possono essere le soluzioni per prevenire il peggio?

Alcuni software permettono di individuare i laptop direttamente tramite GPS e, se è il caso, di intervenire con la cancellazione dei dati al suo interno. Seppur si tratti di una soluzione estrema, averla anche solo a disposizione è sicuramente fonte di sicurezza per chi possiede un notebook.

Qual è dunque la miglior soluzione in tal senso? Anche se il mercato offre diversi software di sicurezza, merita sicuramente una citazione Panda Dome Premium 2022. Andiamo dunque a vedere come esso lavora per la sicurezza dei possessori di un laptop.

Notebook smarrito: come evitare il furto dati e mettere al sicuro il tuo computer

Quando si parla di Panda Dome Premium 2022, si fa riferimento a uno strumento di sicurezza che lavora a 360 gradi in tal senso. Per quanto riguarda i notebook smarriti, per esempio, è possibile fruire di una protezione totale dei dati personali, con la possibilità di cancellare da remoto i dati sensibili tramite GPS.

Ma questa è solo una funzione di questo software che, di fatto, è in grado anche di contrastare virus e attacchi informatici di qualunque tipo. Il pacchetto prevede anche una VPN Premium, che permette di navigare online nel più totale anonimato e senza limiti di banda.

Strumenti come Parental Control (ideale per controllare le attività dei ragazzini online) e Cleanup (per migliorare le prestazioni del computer), vanno a completare un prodotto completo sotto ogni punto di vista.

Anche il supporto, valido 24 ore su 24 e 7 giorni su 7, risulta essere un punto di forza di Panda Dome Premium 2022 da non sottovalutare.

A rendere particolarmente vantaggioso questo pacchetto è anche l'attuale prezzo con cui viene proposto. Si parla di uno sconto del 50%, per un costo di 59,49 euro all'anno.