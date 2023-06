Notebook sottile e con batteria a lunga durata: il prezzo è un vero affare

Hai bisogno di un notebook sottile, potente e affidabile? Allora non puoi lasciarti sfuggire l’offerta lampo che stiamo per presentarti.

Il notebook HeroBook Pro di CHUWI è disponibile ad un prezzo incredibile di soli 208,99 euro. Approfitta di questa occasione unica e scopri perché questo notebook rappresenta un vero affare.

Notebook HeroBook Pro: veloce, sottile e con una super batteria

Il CHUWI HeroBook Pro è dotato del sistema operativo Windows 10 Home (supporta anche il nuovo Windows 11) e del potente processore Intel Gemini Lake N4020. Questa nuova generazione di processori dual-core con due thread offre una velocità Turbo Boost fino a 2.6 GHz, consentendoti di svolgere le tue attività quotidiane con fluidità e velocità.

Grazie al display da 14,1 pollici con risoluzione 1920×1080 e rapporto schermo 16:9, potrai godere di video decodificati in 4K con immagini chiare e nitide. Il display antiriflesso ti permette di avere una visione più ampia, riducendo l’affaticamento visivo. L’ampia gamma di colori renderà l’esperienza visiva ancora più coinvolgente.

La tastiera di HeroBook Pro è dotata di tasti di dimensioni standard, comodi da utilizzare. Inoltre, il design senza bordi rende l’utilizzo ancora più semplice ed ergonomico. Si prega di notare che la tastiera del computer è in versione inglese (QWERTY), ma riceverai in omaggio una copertura per la tastiera in silicone con layout italiano.

Non dovrai preoccuparti della memoria, in quanto il notebook HeroBook Pro è dotato di 8 GB di RAM e 256 GB di memoria EMMC 5.1. Inoltre, è possibile espandere la memoria utilizzando schede TF fino a 128 GB e SSD M.2 fino a 1 TB. Potrai connettere facilmente il notebook a un proiettore grazie alla porta video HD e allo slot M.2 disponibili. Con il supporto WiFi dual band 2.4G+5G e il Bluetooth 5.1, avrai sempre una connessione stabile e veloce.

La durata della batteria è un altro punto forte del HeroBook Pro. Grazie alla CPU Intel Ultra-Low-Power, potrai utilizzare il notebook per oltre 9 ore senza doverlo ricaricare. La batteria agli ioni di litio da 38 Wh supporta anche la ricarica rapida, permettendoti di avere il tuo notebook pronto all’uso in poco tempo.

Non perdere l’opportunità di acquistare il notebook HeroBook Pro di CHUWI a soli 208,99 euro. Con le sue caratteristiche avanzate, prestazioni affidabili e prezzo conveniente, rappresenta un vero affare per chiunque abbia bisogno di un notebook versatile e di alta qualità.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.