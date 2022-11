Notebook veloce, leggero ed elegante: solo 209 euro in offerta Amazon

La settimana del Black Friday di Amazon non è ancora finita: mancano le ultime ore per usufruire degli sconti presenti su migliaia di prodotti, come nel caso di questo Teclast F15S, un notebook leggero ed elegante con Windows 10 che può essere tuo a soli 209,99 euro.

Grazie alla disponibilità immediata e alla spedizione Prime potrai riceverlo a casa nel giro di qualche giorno: scoprirai presto le qualità di un PC portatile pensato per la produttività in giro, che sia per lavoro, lo studio o un po’ di svago.

Il Notebook perfetto per lavorare in giro e per l’università: che offerta Amazon

Teclast F15S è costruito con una scocca in metallo in lega di alluminio con 7mm di spessore e un peso complessivo di 1.8kg. Questo, insieme ad un design aerodinamico e resistente, fa sì che sia facile da trasportare rendendo questo notebook ideale se sei un lavoratore in smart working o uno studente all’università.

Il monitor da 15.6 pollici in Full HD ha bordi ultrasottili che conferiscono un campo visivo più ampio durante l’uso: il tutto è alimentato da un processore Intel Celeron N4020 con frequenza di clock massima a 2.80Ghz, 6GB di RAM e velocissimo disco SSD da 128GB espandibile fino ad 1TB.

Il notebook comprende una potente batteria da 38000mWh che ti assicura prestazioni e autonomia a lungo, con fino a 7-8 ore di utilizzo per la riproduzione video. La connettività è garantita dalla presenza di moduli WiFi AC Dual Band, Bluetooth 4.2, porte USB 3.0, mini-HDMI e slot per schede microSD e TF.

Con Windows 10 pre-installato, è un PC portatile economico, veloce, leggero e dal design che ricorda i notebook di fascia alta. Solo che in questo caso ti costa appena 209 euro: nulla, grazie all’offerta Black Friday di Amazon.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.