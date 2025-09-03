 NotebookLM, arrivano 4 nuovi formati per le Audio Overview
Topic
Approfondimenti
Trending
tutti

NotebookLM, arrivano 4 nuovi formati per le Audio Overview

NotebookLM migliora le Audio Overview con 4 nuovi formati e controlli di durata. Sintesi vocali più complete disponibili in oltre 80 lingue.
NotebookLM, arrivano 4 nuovi formati per le Audio Overview
Business AI Informatica App e Software
NotebookLM migliora le Audio Overview con 4 nuovi formati e controlli di durata. Sintesi vocali più complete disponibili in oltre 80 lingue.

NotebookLM, l’app AI di Google pensata per prendere appunti e sintetizzare contenuti, sta diventando sempre più versatile. L’ultima novità riguarda le Audio Overview (le Panoramiche audio), una funzione che già permetteva di ascoltare riassunti in stile conversazione tra due podcaster virtuali.

Audio Overview su misura: ecco i nuovi formati di NotebookLM

Ora, con l’ultimo aggiornamento, gli utenti possono scegliere tra quattro nuovi formati audio, ognuno pensato per un tipo diverso di contenuto e di ascoltatore.

Quattro stili, quattro esperienze di ascolto

Ecco i nuovi formati disponibili:

  • Deep Dive (predefinito): un dialogo approfondito tra due host AI che esplorano l’argomento in modo dettagliato da cima a fondo;
  • Brief: clip da 1-2 minuti per chi vuole solo il succo, perfette per un ripasso veloce o un’infarinatura iniziale;
  • Critique: una revisione esperta delle fonti, con feedback costruttivo per migliorare il materiale;
  • Debate: un confronto tra due voci AI che mettono in luce punti di vista opposti, utile per analizzare temi complessi.

Per attivare i nuovi formati di NotebookLM, basta cliccare sull’icona a forma di matita nella scheda Audio Overview, dove è anche possibile regolare la durata dei contenuti.

NotebookLM, un assistente aa tutto tondo che legge, analizza e sintetizza per noi

NotebookLM non si limita a leggere i documenti, può fare molto di più. Può estrarre citazioni, numeri, diagrammi, analizzare video YouTube e cercare informazioni online per arricchire le panoramiche. Grazie alle recenti ottimizzazioni, le sintesi vocali sono ora disponibili in oltre 80 lingue (compreso l’italiano) e sono più fluide e complete.

L’app è disponibile su Android e iOS, con una nuova selezione di notebook tematici già pronti all’uso, persino le opere complete di Shakespeare. Ci sono anche notebook curati da giornali importanti, come The Economist e The Atlantic, e famosi professori universitari.

Fonte: NotebookLM su X

Pubblicato il 3 set 2025

Link copiato negli appunti

Ti potrebbe interessare

WhatsApp: temi personalizzati per gli account business

WhatsApp: temi personalizzati per gli account business
Files per Windows: tutte le novità della versione 4.0

Files per Windows: tutte le novità della versione 4.0
Windows 11, driver più sicuri grazie al linguaggio Rust

Windows 11, driver più sicuri grazie al linguaggio Rust
Windows 11 copia e incolla anche su Android: ecco come

Windows 11 copia e incolla anche su Android: ecco come
WhatsApp: temi personalizzati per gli account business

WhatsApp: temi personalizzati per gli account business
Files per Windows: tutte le novità della versione 4.0

Files per Windows: tutte le novità della versione 4.0
Windows 11, driver più sicuri grazie al linguaggio Rust

Windows 11, driver più sicuri grazie al linguaggio Rust
Windows 11 copia e incolla anche su Android: ecco come

Windows 11 copia e incolla anche su Android: ecco come
Tiziana Foglio
Pubblicato il
3 set 2025
Link copiato negli appunti