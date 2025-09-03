NotebookLM, arrivano 4 nuovi formati per le Audio Overview

NotebookLM, l’app AI di Google pensata per prendere appunti e sintetizzare contenuti, sta diventando sempre più versatile. L’ultima novità riguarda le Audio Overview (le Panoramiche audio), una funzione che già permetteva di ascoltare riassunti in stile conversazione tra due podcaster virtuali.

Audio Overview su misura: ecco i nuovi formati di NotebookLM

Ora, con l’ultimo aggiornamento, gli utenti possono scegliere tra quattro nuovi formati audio, ognuno pensato per un tipo diverso di contenuto e di ascoltatore.

🚨Rolling out NEW audio overview formats: (Default) Deep Dive: a thorough examination of your sources

Brief: 1-2 minute, bite-sized overviews

Critique: an expert review, offering constructive feedback on your material

Debate: a thoughtful debate between two hosts pic.twitter.com/m3z3yASMyF — NotebookLM (@NotebookLM) September 2, 2025

Quattro stili, quattro esperienze di ascolto

Ecco i nuovi formati disponibili:

Deep Dive (predefinito): un dialogo approfondito tra due host AI che esplorano l’argomento in modo dettagliato da cima a fondo;

(predefinito): un dialogo approfondito tra due host AI che esplorano l’argomento in modo dettagliato da cima a fondo; Brief : clip da 1-2 minuti per chi vuole solo il succo, perfette per un ripasso veloce o un’infarinatura iniziale;

: clip da 1-2 minuti per chi vuole solo il succo, perfette per un ripasso veloce o un’infarinatura iniziale; Critique : una revisione esperta delle fonti, con feedback costruttivo per migliorare il materiale;

: una revisione esperta delle fonti, con feedback costruttivo per migliorare il materiale; Debate: un confronto tra due voci AI che mettono in luce punti di vista opposti, utile per analizzare temi complessi.

Per attivare i nuovi formati di NotebookLM, basta cliccare sull’icona a forma di matita nella scheda Audio Overview, dove è anche possibile regolare la durata dei contenuti.

NotebookLM, un assistente aa tutto tondo che legge, analizza e sintetizza per noi

NotebookLM non si limita a leggere i documenti, può fare molto di più. Può estrarre citazioni, numeri, diagrammi, analizzare video YouTube e cercare informazioni online per arricchire le panoramiche. Grazie alle recenti ottimizzazioni, le sintesi vocali sono ora disponibili in oltre 80 lingue (compreso l’italiano) e sono più fluide e complete.

L’app è disponibile su Android e iOS, con una nuova selezione di notebook tematici già pronti all’uso, persino le opere complete di Shakespeare. Ci sono anche notebook curati da giornali importanti, come The Economist e The Atlantic, e famosi professori universitari.