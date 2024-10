NotebookLM di Google: documenti in podcast personalizzati

Google ha aggiornato NotebookLM, la sua piattaforma AI che trasforma gli appunti in podcast, introducendo una nuova funzionalità chiamata Overview audio. Questa opzione consente agli utenti di trasformare le proprie lezioni o qualsiasi altro documento in un coinvolgente podcast, in cui due host AI dialogano tra loro sull’argomento. La funzione era stata annunciata a settembre, ma ora offre un maggiore controllo e personalizzazione.

NotebookLM, ora è possibile personalizzare le sintesi audio

Con Audio Overview, gli utenti possono richiedere agli host AI di concentrarsi su specifici argomenti o aspetti del documento, rendendo l’esperienza di ascolto più mirata e pertinente. Inoltre, è possibile aggiungere fonti di ricerca, citazioni ed esplorare informazioni rilevanti durante l’ascolto, senza interrompere il flusso del podcast generato dall’intelligenza artificiale. Questa funzionalità permette agli utenti di approfondire gli argomenti di interesse mentre svolgono altre attività all’interno di NotebookLM.

Rimozione dell’etichetta “Experimental” e nuove funzionalità

Google ha annunciato che milioni di persone stanno già utilizzando NotebookLM per gestire e comprendere informazioni complesse. Di conseguenza, l’azienda ha deciso di rimuovere l’etichetta “Experimental” dal prodotto, indicando che la piattaforma è pronta per un utilizzo più ampio. Inoltre, Google sta rilasciando una serie di nuove funzionalità per migliorare ulteriormente l’esperienza utente. Per generare una sintesi audio automatica, è sufficiente aggiungere almeno una fonte a NotebookLM e toccare “Generate”. In alternativa, gli utenti possono selezionare “Customize” per fornire istruzioni specifiche agli host AI su come desiderano che il podcast suoni.

NotebookLM per le aziende: una versione enterprise

Oltre agli aggiornamenti per la versione gratuita, Google ha lanciato NotebookLM per le aziende, una versione a pagamento progettata specificamente per soddisfare le esigenze di aziende, organizzazioni e università. A differenza della versione gratuita, NotebookLM per le aziende offre funzionalità avanzate e protezione di livello enterprise.