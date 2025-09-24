Su NotebookLM di Google arriva tutor AI per aiutare a studiare

NotebookLM, l’app di Google pensata per sintetizzare e comprendere documenti, si arricchisce di una nuova funzione: “Learning Guide” (letteralmente, Guida all’apprendimento). È un tutor virtuale che aiuta a ragionare, approfondire e riflettere sui contenuti che si caricano. Che si tratti di PDF, Google Documenti o Slide, NotebookLM ora pone domande, stimola il pensiero critico e accompagna nello studio come farebbe un insegnante.

NotebookLM di Google ora guida nello studio grazie al tutor AI

Lanciato nel 2023, NotebookLM ha fatto letteralmente il botto quando Google ha introdotto le “Audio Overview”, una funzione che trasforma i propri documenti in podcast personalizzati, simulando una conversazione tra due speaker. Ora, con Learning Guide, l’app fa un passo avanti. Non fornisce soltanto le risposte, insegna il metodo di studio. Gemini analizza il contenuto e propone domande mirate, aiutando a individuare collegamenti e a comprendere davvero ciò che si sta studiando.

La nuova funzione ricorda la Modalità Studio lanciata da OpenAI su ChatGPT, ma con una differenza sostanziale, NotebookLM lavora esclusivamente sui propri materiali. Non è un assistente generico, ma uno strumento che si adatta al contenuto che si carica

Come attivare la funzione su Google Workspace

Gli amministratori Google Workspace possono abilitare la funzione Learning Guide dalla console di amministrazione. Basta andare su “Generative AI”, selezionare NotebookLM e scegliere lo stato del servizio: “On per tutti” per attivarlo, “Off per tutti” per disattivarlo. È possibile anche gestire l’accesso per singoli reparti o gruppi, usando l’opzione “Sovrascrivi” per modificare le impostazioni ereditate. Naturalmente, non bisogna dimenticare di cliccare su “Salva” per rendere effettive le modifiche.