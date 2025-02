NotebookLM Plus gratis per gli utenti di Google One AI Premium

NotebookLM Plus, la versione a pagamento del suo assistente AI per prendere appunti e fare ricerche, è finalmente per gli utenti individuali abbonati al piano Google One AI Premium. Una mossa che arriva quasi due mesi dopo il debutto per le aziende su Google Cloud e tramite Google Workspace.

NotebookLM Plus arriva su Google One AI Premium per gli utenti individuali

Per accedere a NotebookLM Plus, gli utenti dovranno abbonarsi al piano Google One AI Premium. Venti dollari al mese potrebbero sembrare tanti, ma il gioco vale la candela. L’utilizzo è 5 volte superiore rispetto alla versione gratuita, con un numero pressoché illimitato di notebook, fonti e query di chat. E per gli studenti over 18 negli Stati Uniti, c’è anche uno sconto del 50%. Un’offerta che – come direbbe Don Corleone, non si può rifiutare…

Kelly Schaefer, la mente dietro NotebookLM, non ha dubbi: l’interesse dei consumatori, e soprattutto degli studenti, per questo strumento è alle stelle. D’altronde, chi non vorrebbe un assistente personale in grado di trasformare i propri appunti in podcast? Con la funzione Audio Overviews, NotebookLM è in grado di generare conversazioni audio a partire dai contenuti caricati dagli utenti. Un’idea così rivoluzionaria che persino colossi come ElevenLabs e Meta si sono affrettati a copiarla.

Ma le ambizioni di Google non si fermano qui. Schaefer ha annunciato che il team sta lavorando a un’app mobile dedicata a NotebookLM. Perché limitarsi al desktop quando si può avere l’intelligenza artificiale a portata di mano? E non è tutto. Audio Overviews, attualmente disponibile solo in inglese, presto parlerà molte altre lingue. Un passo fondamentale per conquistare un pubblico globale.

Intelligenza artificiale per tutti

Mentre NotebookLM Plus si fa strada tra i singoli utenti, una domanda sorge spontanea: che ne sarà della versione gratuita? Schaefer assicura che il supporto agli utenti non paganti continuerà.

I numeri parlano chiaro: negli ultimi tre mesi, NotebookLM ha totalizzato oltre 28 milioni di visite. Un traguardo impressionante, che dimostra quanto l’intelligenza artificiale stia entrando nelle vite di tutti noi. Con NotebookLM Plus, Google scommette sul desiderio delle persone di avere un assistente personale sempre al loro fianco.