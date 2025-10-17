 Nothing CMF Buds 2 scendono a soli 35€ con lo sconto ENORME su Amazon
Le CMF Buds 2 di Nothing sono auricolari Bluetooth che non hanno bisogno di presentazioni: a questo prezzo un affare.
Le CMF Buds 2 di Nothing sono auricolari Bluetooth che non hanno bisogno di presentazioni: a questo prezzo un affare.

Con un paio di auricolari Bluetooth come le Nothing CMF Buds 2 di CMF a tua disposizione, la musica diventa un’esperienza senza limiti. Usale tutto il giorno e tutti i giorni per parlare, ascoltare e goderti un movimento senza freni. Sono disponibili in tre colorazioni differenti e sono tutte e tre originali quanto spettacolari. Approfitta subito dello sconto su Amazon permetterle in carrello a soli 34,95 euro con lo sconto del 30%.

Le Nothing CMF Buds 2 sono wearable di ultima generazione. Hanno un prezzo economico di loro, ma con l’offerta su Amazon raggiungono una soglia davvero eccellente. Tuttavia non lasciano alcun dettaglio al caso e te ne accorgi dal primo utilizzo. Sono comode, con diverse punte auricolari per un fitting come su misura e dotate di tutte le funzioni di cui sei in cerca. Altro loro punto a favore? L’autonomia che è infinita con ben 55 ore di utilizzo grazie alla custodia di ricarica.

CMF by Nothing Buds 2 Auricolari Wireless con ANC Ibrido da 48 dB, Autonomia di 55 Ore, Driver PMI da 11mm, 6 Microfoni HD e Audio Spaziale, resistente ad acqua IP55 – Arancione

CMF by Nothing Buds 2 Auricolari Wireless con ANC Ibrido da 48 dB, Autonomia di 55 Ore, Driver PMI da 11mm, 6 Microfoni HD e Audio Spaziale, resistente ad acqua IP55 – Arancione

34,9549,95€-30%
Connettile ai tuoi dispositivi sfruttando la connessione avanzata e a bassa latenza. Con un tocco su una o sull’altra, gestisci la riproduzione senza l’ausilio dello smartphone e attraverso la cancellazione del rumore ibrida godi di un audio puro. I driver da 11mm sono così potente da far tremare i bassi e tutto il tuo corpo ma senza mai risultare troppo aggressivi. In ogni caso con l’app sullo smartphone modifichi ogni impostazione. Infine, tra audio spaziale, impermeabilità e 6 microfoni integrati, l’utilizzo copre tutte le tue esigenze. Parla al telefono, registra note vocali oppure goditi la tua playlist preferita sentendo la musica così com’è stata pensata dai tuoi artisti preferiti.

Con le Nothing CMF Buds 2 non ci sono dubbi sulla qualità. Indossale subito scegliendo tra tre colorazioni spaziali e approfitta dello sconto su Amazon. Falle tue a soli 34,95 euro subito.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 17 ott 2025

Paola Carioti
17 ott 2025
17 ott 2025
